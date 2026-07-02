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Πριν από την επέτειο-ορόσημο των 250 χρόνων από την Ημέρα Ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών, η Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ελλάδα πραγματοποίησε μια ιδιαίτερα λαμπρή εκδήλωση, η οποία φέτος φιλοξενήθηκε στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, αντί για τις εγκαταστάσεις της πρεσβείας, όπου πραγματοποιούνταν παραδοσιακά οι αντίστοιχοι εορτασμοί.

Για τη μεγάλη βραδιά εστάλησαν περίπου 3.000 προσκλήσεις, με την εκδήλωση να συγκεντρώνει εκπροσώπους της πολιτικής, πολιτειακής και θρησκευτικής ηγεσίας της χώρας, καθώς και σημαντικές προσωπικότητες από τον επιχειρηματικό κόσμο.

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Χρόνια Πολλά στις ΗΠΑ για τα γενέθλια των 250 χρόνων τους! Στην μεγάλη Δημοκρατία της Δύσης χρωστάμε πολλά. Σήμερα στο «Σταύρος Νιάρχος» η εορτή τους @USAmbassadorGR @USEmbassyAthens pic.twitter.com/PbqZ5QkxW6 — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) July 2, 2026

Το «παρών» έδωσαν, μεταξύ άλλων, ο Κωστής Χατζηδάκης, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Άδωνις Γεωργιάδης, η Σοφία Ζαχαράκη, ο Χάρης Δούκας, ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, η Μαρία Καρυστιανού, καθώς και πλήθος ακόμη προσκεκλημένων από τον πολιτικό, κοινωνικό και επιχειρηματικό χώρο.

Αντώνης Μαρκόπουλος-Σοφία Ζαχαράκη

Αντώνης Σαμαράς

Κωστής Χατζηδάκης

Νόρα Μιχαλολιάκου-Κώστας Κατσαφάδος