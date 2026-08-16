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Η πρωτοβουλία στοχεύει στη στήριξη των νέων που επιλέγουν να παραμείνουν στον τόπο τους παρά τις δυσκολίες.

Ο αντιδήμαρχος Σουφλίου Δημήτρης Δαρούσης χαρακτήρισε την κίνηση παράδειγμα αλληλεγγύης που ενισχύει τις προσπάθειες αντιμετώπισης του έντονου δημογραφικού προβλήματος της περιοχής.

Οι κάτοικοι των ορεινών χωριών επιδεικνύουν διαχρονικά πνεύμα αλληλοβοήθειας, στηρίζοντας έμπρακτα τη διατήρηση του πληθυσμού στις απομακρυσμένες κοινότητες του δήμου.

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Με τα χέρια τους και χωρίς να περιμένουν τίποτα ως αντάλλαγμα, κάτοικοι του Μικρού Δερείου στον Έβρο χτίζουν το σπίτι ενός νέου ζευγαριού που αποφάσισε να μείνει και να δημιουργήσει τη ζωή του στον τόπο του.

Κάθε Σαββατοκύριακο, κάτοικοι από τα ορεινά χωριά της περιοχής αφήνουν για λίγο τις δικές τους υποχρεώσεις και συγκεντρώνονται στο εργοτάξιο, προσφέροντας εθελοντικά προσωπική εργασία για την κατασκευή του σπιτιού.

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Η πρωτοβουλία αποτελεί ένα ακόμη παράδειγμα της έμπρακτης αλληλεγγύης που χαρακτηρίζει την τοπική κοινωνία. Όπως αναφέρουν κάτοικοι της περιοχής, δεν είναι η πρώτη φορά που ενώνονται για να στηρίξουν ένα νέο ζευγάρι να αποκτήσει το δικό του σπίτι και να παραμείνει στο χωριό.

Η κίνηση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία σε μια περιοχή που δοκιμάζεται έντονα από το δημογραφικό πρόβλημα. Η επιλογή δύο νέων ανθρώπων να παραμείνουν στον τόπο τους και να δημιουργήσουν εκεί την οικογένειά τους βρίσκει έτσι την τοπική κοινωνία στο πλευρό τους.

Οι εικόνες από την εθελοντική εργασία των κατοίκων έχουν ήδη κάνει τον γύρο του διαδικτύου, αποτυπώνοντας μια διαφορετική πλευρά της καθημερινότητας στον Έβρο: μια ολόκληρη κοινότητα που γίνεται «μια γροθιά» για να στηρίξει δύο νέους ανθρώπους.

«Παράδειγμα προς μίμηση»

Μιλώντας την Κυριακή (16.08.2026) στην ΕΡΤ, ο αντιδήμαρχος Σουφλίου Δημήτρης Δαρούσης χαρακτήρισε την πρωτοβουλία «παράδειγμα προς μίμηση», εξηγώντας ότι η αλληλοβοήθεια αποτελεί διαχρονικό χαρακτηριστικό των κατοίκων των ορεινών χωριών.

«Οι άνθρωποι αυτοί στηρίζουν ο ένας τον άλλον και το δείχνουν έμπρακτα μέσα από αυτή την αλληλεγγύη», ανέφερε, σημειώνοντας ότι οι κάτοικοι συγκεντρώνονται στον ελεύθερο χρόνο τους και εργάζονται όλοι μαζί για την ολοκλήρωση της κατοικίας.

Οπως επισήμανε, ανάλογες πρωτοβουλίες έχουν υπάρξει και στο παρελθόν για τη στήριξη νέων ζευγαριών που επιλέγουν να παραμείνουν στην περιοχή.

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Ο αντιδήμαρχος υπενθύμισε ότι οι ίδιοι κάτοικοι έχουν επιδείξει ανάλογα αντανακλαστικά και σε άλλες δύσκολες στιγμές. Αναφέρθηκε ειδικότερα στη μεγάλη πυρκαγιά στο δάσος Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου, όταν κάτοικοι των ορεινών περιοχών συνέδραμαν στην προσπάθεια να ανακοπεί η πορεία της φωτιάς προς τους οικισμούς.

«Οποιαδήποτε στιγμή κάποιος κάτοικος έχει ένα πρόβλημα, θα είναι δίπλα του», ανέφερε ο κ. Δαρούσης, περιγράφοντας μια κοινότητα στην οποία η αλληλοβοήθεια εξακολουθεί να αποτελεί μέρος της καθημερινότητας.

«Πολεμούν» το δημογραφικό πρόβλημα με κάθε τρόπο

Για την τοπική κοινωνία, ιδιαίτερη βαρύτητα έχει ακριβώς η απόφαση των νέων να μην εγκαταλείψουν τον τόπο τους.

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«Το πιο σημαντικό είναι ότι τα παιδιά, οι νέοι άνθρωποι αυτοί, θέλουν να μείνουν στο χωριό, να κάνουν την οικογένειά τους εκεί», σημείωσε ο κ. Δαρούσης, συνδέοντας την πρωτοβουλία με την προσπάθεια αντιμετώπισης του δημογραφικού προβλήματος, το οποίο χαρακτήρισε ιδιαίτερα σοβαρό για τον νομό Εβρου και τον Δήμο Σουφλίου.

Τα χωριά του ορεινού όγκου απέχουν σε αρκετές περιπτώσεις 30, 40 ή ακόμη και 50 χιλιόμετρα από την έδρα του δήμου, γεγονός που καθιστά ακόμη σημαντικότερη τη διατήρηση του νεότερου πληθυσμού στις απομακρυσμένες κοινότητες.

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