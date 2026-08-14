Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η ηθοποιός Νικόλ Κίντμαν απέστειλε βιντεοσκοπημένο μήνυμα από τη Σαντορίνη για τον εορτασμό της 150ής επετείου του σχολείου Lane Cove Public School.

Παλαιοί μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς παραβρέθηκαν στην εκδήλωση όπου παρουσιάστηκε η ιστορική διαδρομή του σχολείου μέσα από διάφορες σχολικές στολές.

Ο δημοσιογράφος Πίτερ Όβερτον συνομίλησε με τους μαθητές κατά τη διάρκεια της εορταστικής ημέρας που συγκέντρωσε μέλη της τοπικής κοινότητας.

Οι διοργανωτές πρότειναν χιουμοριστικά στο Υπουργείο Παιδείας την ονοματοδοσία ενός σχολικού κτιρίου προς τιμήν της διάσημης απόφοιτου Νικόλ Κίντμαν.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ένα ξεχωριστό μήνυμα από τη Σαντορίνη έστειλε η Νικόλ Κίντμαν με αφορμή τη συμπλήρωση 150 χρόνων λειτουργίας του «Lane Cove Public School», του σχολείου όπου φοίτησε όταν ήταν παιδί.

Στην επετειακή εκδήλωση του σχολείου βρέθηκαν παλιοί μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί και μέλη της τοπικής κοινότητας, γιορτάζοντας την 150ή επέτειο και θυμίζοντας σημαντικές στιγμές από την ιστορία του.

Advertisement

Advertisement

Ξεχωριστή ήταν και η παρουσία του δημοσιογράφου Πίτερ Όβερτον, ο οποίος συνομίλησε με μαθητές που φορούσαν σχολικές στολές από διαφορετικές περιόδους, παρουσιάζοντας έτσι μέρος της 150χρονης ιστορίας του σχολείου.

@inthecoveitc 150 years of Lane Cove Public School, and what a way to celebrate it. Past alumni, parents, carers, teachers and community members all turned out for a huge day. Peter Overton's interview with our students was a standout, especially with the kids decked out in historical school uniforms from across the school's 150 years. Nicole Kidman sent a lovely video message too, sharing memories of her school days and congratulating the community from Greece. Nicole, the parents may have floated the idea of a building with your name on it. The Department of Education is only a phone call away. Thank you to everyone who made the day so special. On to the next milestone. ♬ original sound – Lane Cove News | In The Cove

Η Νικόλ Κίντμαν, η οποία αυτές τις ημέρες βρίσκεται στην Ελλάδα, συμμετείχε στους εορτασμούς μέσω ενός βιντεοσκοπημένου μηνύματος από τη Σαντορίνη. Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός αναφέρθηκε στα μαθητικά της χρόνια και συνεχάρη τη σχολική κοινότητα για τη σημαντική επέτειο.

«Γεια σας, είμαι η Νικόλ και αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στην Ελλάδα, στη Σαντορίνη, αλλά θα ήθελα πολύ να μπορούσα να είμαι μαζί σας. Ήθελα να σας συγχαρώ για την 150ή επέτειο του Lane Cove Public School. Είναι μία πραγματικά πολύ σημαντική στιγμή», είπε η ηθοποιός, φορώντας ένα λευκό φόρεμα.

Μάλιστα, οι διοργανωτές της εκδήλωσης έκαναν και ένα χιουμοριστικό σχόλιο για την παλιά μαθήτρια του σχολείου, αποκαλύπτοντας ότι κάποιοι γονείς έχουν ήδη συζητήσει την ιδέα να δοθεί το όνομά της σε ένα από τα κτίρια.

«Το Υπουργείο Παιδείας απέχει μόλις ένα τηλεφώνημα», έγραψαν χαρακτηριστικά, αστειευόμενοι με την ιδέα να τιμηθεί με αυτόν τον τρόπο η διάσημη απόφοιτος.