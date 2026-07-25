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Οι φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν δείχνουν το ζευγάρι να συνομιλεί ευχάριστα δίπλα στην πισίνα, ενισχύοντας τις φήμες για μια στενή προσωπική σχέση.

Η Κίντμαν ταξίδεψε στην Ιταλία συνοδευόμενη από τις κόρες της, ενώ η ίδια παραμένει προσηλωμένη στην οικογένειά της μετά το πρόσφατο διαζύγιό της.

Παρά τα δημοσιεύματα που κυκλοφορούν, η ηθοποιός δεν έχει προβεί σε καμία επίσημη επιβεβαίωση σχετικά με την προσωπική της ζωή.

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Η Νικόλ Κίντμαν βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας, καθώς φωτογραφήθηκε σε στιγμές χαλάρωσης με τον επιχειρηματία Μάικλ Ράινσταϊν σε πολυτελές ξενοδοχείο στο Πορτοφίνο της Ιταλίας. Οι εικόνες, που δημοσίευσε το Page Six, δείχνουν τους δύο να απολαμβάνουν το ποτό τους δίπλα στην πισίνα, να συνομιλούν σε ιδιαίτερα ευχάριστο κλίμα και να ανταλλάσσουν χαμόγελα.

Σε ένα από τα στιγμιότυπα, ο Ράινσταϊν σηκώνει παιχνιδιάρικα το ψάθινο καπέλο της 59χρονης ηθοποιού, ενώ σε άλλη φωτογραφία σκύβει προς το μέρος της καθώς κάθονται στις ξαπλώστρες. Η Κίντμαν επέλεξε ένα λευκό τοπ, σορτς και ψάθινο καπέλο για την εμφάνισή της, ενώ ο επιχειρηματίας φορούσε σκούρο μπλε T-shirt, μαγιό στην ίδια απόχρωση και μαύρα γυαλιά ηλίου.

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Οι δυο τους είχαν απαθανατιστεί μαζί και λίγες ημέρες νωρίτερα, έξω από το δωμάτιο της ηθοποιού στο ίδιο ξενοδοχείο, γεγονός που ενίσχυσε τις φήμες περί στενής σχέσης. Παρότι το τελευταίο διάστημα κυκλοφορούν δημοσιεύματα που τη θέλουν να έχει γυρίσει σελίδα στην προσωπική της ζωή, η ίδια δεν έχει επιβεβαιώσει καμία σχετική πληροφορία.

Nicole Kidman and private equity businessman Michael Reinstein enjoy poolside drinks during Italian getaway https://t.co/5YV1N0iKcE pic.twitter.com/h3HmgrKNTX July 24, 2026

Ο Μάικλ Ράινσταϊν είναι ιδρυτής επενδυτικής εταιρείας ιδιωτικών κεφαλαίων, την οποία δημιούργησε το 2013, και σήμερα διατελεί πρόεδρος και επικεφαλής επενδύσεων.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, η Νικόλ Κίντμαν ταξίδεψε στην Ιταλία μαζί με τις δύο κόρες της. Πηγή από το περιβάλλον της ανέφερε πως η ηθοποιός έχει ως βασική προτεραιότητα να βρει ξανά την προσωπική της ευτυχία μετά το διαζύγιό της, διατηρώντας παράλληλα την ιδιωτική της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός υπέβαλε αίτηση διαζυγίου από τον Κιθ Έρμπαν τον Σεπτέμβριο του 2025, έπειτα από σχεδόν δύο δεκαετίες γάμου. Το διαζύγιό τους οριστικοποιήθηκε τον Ιανουάριο και λίγους μήνες αργότερα η ίδια είχε δηλώσει στο Variety πως παραμένει προσηλωμένη στην οικογένειά της και στο να προχωρήσει μπροστά με αισιοδοξία.