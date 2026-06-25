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«Καμία μαγεία δεν είναι ισχυρότερη από την αδελφική αγάπη» ακούγεται να λέει στην αρχή του νέου τρέιλερ της ταινίας Practical Magic 2 η θεία Frances (Στόκαρντ Τσάνινγκ) στις Sally (Σάντρα Μπούλοκ) και Gillian Owens (Νικόλ Κίντμαν) κατά τη συνάντησή τους με τη θεία Jet, την οποία υποδύεται η Νταϊάν Γουίστ.

Το σίκουελ της αγαπημένης ταινίας του 1998 επανενώνει στη μεγάλη οθόνη τις δύο βραβευμένες με Όσκαρ ηθοποιούς. Οι χαρακτήρες τους κουβαλούν μια αιωνόβια κατάρα, σύμφωνα με την οποία όποιος άντρας ερωτευτεί γυναίκα της οικογένειάς τους, βρίσκει τραγικό θάνατο.

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Η νέα ταινία, υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες της Σούζαν Μπίερ διαδραματίζεται 25 χρόνια μετά τα γεγονότα του πρώτου φιλμ και ακολουθεί την διάσημη οικογένεια στην αντιμετώπιση μιας νέας κρίσης, καθώς έρχεται στο φως μια αποκάλυψη σχετικά με το παρελθόν τους και τις ρίζες της μαγείας τους.

«Όταν η κόρη της Sally (Τζόι Κινγκ) αρχίζει να ξεσκεπάζει κρυμμένα οικογενειακά μυστικά και να αναπτύσσει τις δικές της σκοτεινές ικανότητες, τα μέλη της οικογένειας επανενώνονται και ταξιδεύουν από το σπίτι τους στη Μασαχουσέτη στη Βρετανία για να αντιμετωπίσουν την ίδια την πηγή της μαγείας τους και να σώσουν την επόμενη γενιά», σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη.

«Θυμάσαι όταν η μαμά μάς έλεγε ιστορίες όπου όποιος ερωτευόταν… πέθαινε;» ρωτά η Τζόι Κινγκ, που υποδύεται την Κάιλι, την αδελφή της. Οι δυο τους συνειδητοποιούν ότι αυτές οι ιστορίες ίσως κρύβουν περισσότερη αλήθεια απ’ όση πίστευαν, όταν τον αγαπημένο της Κάιλι χτυπάει αυτοκίνητο, αναγκάζοντάς την να ξεκινήσει ένα ταξίδι για να «σπάσει την κατάρα».

Στο καστ επίσης, οι Λι Πέις, Στόκαρντ Τσάνινγκ, Μέισι Γουίλιαμς, Σόλο Μαριντουένια και Σόλι ΜακΛέονt.

Το σενάριο, βασισμένο στο μυθιστόρημα «The Book of Magic» της Αλις Χόφμαν, υπογράφουν ο συν-σεναριογράφος της αρχικής ταινίας Ακίβα Γκόλντσμαν μαζί με την Τζόρτζια Πρίτσετ του «Succession». Η ταινία αναμένεται στις αμερικανικές κινηματογραφικές αίθουσες στις 11 Σεπτεμβρίου.