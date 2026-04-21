Οι δύο πρωταγωνίστριες στο CinemaCon 2026, Λας Βέγκας, όπου προβλήθηκε για πρώτη φορά το τρέιλερ του σίκουελ. Φωτογραφία Reuters

Η Νικόλ Κίντμαν και η Σάντρα Μπούλοκ επιστρέφουν μετά από 28 χρόνια για λίγη περισσότερη μαγεία. Η Warner Bros έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο τρέιλερ του «Practical Magic 2».

Υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες της Σούζαν Μπίερ το σίκουελ εξερευνά τη βαθιά σύνδεση της μαγείας με το παρελθόν της οικογένειας Owens.

Advertisement

Advertisement

Οι δύο αδελφές έρχονται πρόσωπο με πρόσωπο με μια απειλητική κατάρα που απειλεί να διαλύσει την οικογένειά τους.

Μαζί με τις βραβευμένες με Όσκαρ πρωταγωνίστριες στους ρόλους των Sally και Gilly Owens το καστ περιλαμβάνει τους Τζόι Κινγκ, Μέισι Γουίλιαμς, Σόλο Μαριντουένια, Σόλι ΜακΛέοντ και Λι Πέις.

Η Στόκαρντ Τσάνινγκ και η Νταϊάν Γουίστ επιστρέφουν στους ρόλους των θείων Frances και Jet Owens όπως και στην πρώτη ταινία του 1998.

Στο σίκουελ η Sally έχει πλέον μεγαλώσει τις κόρες της, ενώ η Gilly φαίνεται να απολαμβάνει μία ήσυχη καθημερινότητα με συντροφιά μια μαύρη γάτα. Ωστόσο οι ζωές τους ανατρέπονται όταν ένας μυστηριώδης άντρας παρασύρει τις δύο αδελφές μακριά από τη γραφική τους πόλη για μια επικίνδυνη αποστολή.

Το σενάριο, βασισμένο στο μυθιστόρημα «The Book of Magic» της Αλις Χόφμαν, υπογράφουν ο Ακίβα Γκόλντσμαν και η Τζόρτζια Πρίτσετ. Το «Practical Magic 2» θα κάνει πρεμιέρα στις αμερικανικές αίθουσες στις 11 Σεπτεμβρίου.