Η Nικόλ Κίντμαν δίνει σάρκα και οστά σε έναν από τους πιο εμβληματικούς χαρακτήρες της αστυνομικής λογοτεχνίας. Θα υποδυθεί την δρ. Kay Scarpetta, μια ευφυή και αμείλικτη ιατροδικαστή στη νέα ομότιτλη σειρά της Amazon η οποία βασίζεται στα μπεστ σέλερ μυθιστορήματα της Πατρίσια Κόρνγουελ.

«Με επιδέξια χέρια και διεισδυτικό βλέμμα, αυτή η ακούραστη ιατροδικαστής είναι αποφασισμένη να γίνει η φωνή των θυμάτων, να ξεσκεπάσει έναν κατά συρροή δολοφόνο και να αποδείξει ότι η υπόθεση που εκτόξευσε την καριέρα της πριν από 28 χρόνια δεν θα γίνει και η καταστροφή της», σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη.

«Με φόντο τη σύγχρονη ιατροδικαστική έρευνα, η σειρά προχωρά πέρα από τη σκηνή του εγκλήματος για να εξερευνήσει τις ψυχολογικές πολυπλοκότητες τόσο των δραστών όσο και των ερευνητών, δημιουργώντας ένα πολυεπίπεδο θρίλερ που εξετάζει το τίμημα της απονομής της δικαιοσύνης με κάθε κόστος».

Υπό την καθοδήγηση της σεναριογράφου και showrunner Λιζ Σάρνοφ, το «Scarpetta» εκτυλίσσεται σε δύο χρονικά επίπεδα, ακολουθώντας τα πρώτα βήματα της ηρωίδας στα τέλη της δεκαετίας του ’90, ενώ παράλληλα μεταφέρεται στο σήμερα, όπου η Κίντμαν επιστρέφει στη γενέτειρά της για να εξιχνιάσει μια αποτρόπαιη δολοφονία. Στην πορεία καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα σε περίπλοκες προσωπικές σχέσεις και επαγγελματικές αντιπαλότητες του παρελθόντος, ερχόμενη αντιμέτωπη με μυστικά που απειλούν να διαλύσουν τα πάντα στη ζωή της.

Συμπρωταγωνιστεί η Τζέιμι Λι Κέρτις ενσαρκώνοντας την αδελφή της Κίντμαν, Dorothy Farinelli. Το πρωταγωνιστικό καστ συμπληρώνουν οι Μπόμπι Καναβάλε, Σάιμον Μπέικερ και Αριάνα ΝτεΜπόουζ. Τις νεότερες εκδοχές των χαρακτήρων στα flashback της δεκαετίας του ’90 υποδύονται οι Ρόζι ΜακΓιούεν, Αμάντα Ριγκέτι, Τζέικ Καναβάλε και Χάντερ Πάρις.

Τη σκηνοθεσία στα πέντε πρώτα επεισόδια υπογράφει ο Ντέιβιντ Γκόρντον Γκριν. Σύμφωνα με το Variety, η σειρά θα κάνει πρεμιέρα στο Prime Video στις 11 Μαρτίου.

Η Πατρίσια Κόρνγουελ εργάστηκε πέντε χρόνια ως αστυνομική ρεπόρτερ στην εφημερίδα Charlotte Observer και στη συνέχεια ως προγραμματίστρια στο Ιατροδικαστικό Κέντρο του Ρίτσμοντ της Βιρτζίνια. Το πρώτο της μυθιστόρημα, Postmortem (1990), είναι το μόνο έργο παγκοσμίως που κατόρθωσε να κερδίσει μέσα στην ίδια χρονιά πέντε λογοτεχνικά βραβεία (Edgar, John Creasey, Anthony, MacAvity και το γαλλικό Prix du Roman d’ Aventure). Η συγγραφική της δραστηριότητα επικεντρώνεται κυρίως στη σειρά των περιπετειών της ιατροδικαστού Κέι Σκαρπέτα για τη δημιουργία της οποίας η Κόρνγουελ έχει τιμηθεί με το βραβείο Σέρλοκ -καλύτερος ήρωας αστυνομικής σειράς από Αμερικανό συγγραφέα.