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Έχοντας αφήσει και οι δύο πίσω τους κάποιες ιδιαίτερα αμήχανες στιγμές του παρελθόντος, οι δυο πρωταγωνίστριες της πρωινής ζώνης, Φαίη Σκορδά και Κατερίνα Καινούργιου συναντήθηκαν το μεσημέρι της Πέμπτης στο μεγάλο φιλανθρωπικό γεύμα του συλλόγου «Ελπίδα» σε συνεργασία με τον οίκο Aquazzura στο εστιατόριο Barbarossa της Βούλας.

Η παρουσιάστρια του Buongiorno με τον Άρη Καβατζίκη.

Οι δύο παρουσιάστριες, αν και δεν κάθισαν στο ίδιο τραπέζι, χαιρετήθηκαν εγκάρδια και μάλιστα η Κατερίνα Καινούργιου έδειχνε φωτογραφίες της 2 μηνών κόρης της. Αυτή δεν είναι η πρώτη τους επικοινωνία μετά τον τοκετό, αφού η Φαίη Σκορδά είχε φροντίσει να της στείλει ευχές για το μωρό ενώ η Κατερίνα Καινούργιου της είχε στείλει επίσης μήνυμα για να εκφράσει τη χαρά της για τον επικείμενο γάμο της με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη.

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Η Κατερίνα Καινούργιου.

Η Φαίη Σκορδά αποχώρησε νωρίτερα λόγω υποχρεώσεων από την Κατερίνα Καινούργιου, η οποία καθόταν δίπλα στη καλή της φίλη, Βίκυ Καγιά. Στο ίδιο κάλεσμα βρέθηκαν η Μαρί Σαντάλ, η Χρυσή Βαρδινογιάννη, η Τατιάνα Στεφανίδου, η Μάρα Ζαχαρέα και η Έμη Λιβανίου.

Καινούργιου- Σκορδά: Συνεχίζουν «απέναντι» και την επόμενη σεζόν

Η πρώτη συνάντηση των δύο γυναικών μετά την δημόσια παρεξήγησή τους στις αρχές του 2024, είχε γίνει πριν από δύο χρόνια ακριβώς στο πάρτι της ναυτιλιακής Capital στο Island, και μάλιστα τότε η Κατερίνα Καινούργιου ήταν εκείνη που είχε χαιρετήσει πρώτη τη Φαίη Σκορδά.

Η Φαίη Σκορδά με τη γνωστή πλαστική χειρουργό, Βίλυ Ροδοπούλου.

Στο κοινό απηύθυνε χαιρετισμό η Χριστιάννα Γουλανδρή που συνεχίζει το πολύτιμο έργο της μητέρας της, Μαριάννας Βαρδινογιάννη στο Ογκολογικό νοσοκομείο Παίδων.