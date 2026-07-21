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Ο δημιουργός περιεχομένου αναφέρθηκε στις σοβαρές διαδικτυακές επιθέσεις και τις απειλές που δέχτηκε το 2022, μετά τη δημόσια στήριξη που παρείχε στον κουμπάρο του.

Η τότε εμπλοκή του σε περιστατικό που αφορούσε ψευδείς κατηγορίες οδήγησε σε σημαντικές οικονομικές απώλειες και στην ακύρωση εμπορικών συνεργασιών του.

Ο ίδιος εξέφρασε την έντονη απογοήτευσή του για τη στάση φίλων και συνεργατών, οι οποίοι απομακρύνθηκαν από κοντά του κατά τη διάρκεια της κρίσης.

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Μετά την τελευταία ανάρτηση της Ιωάννας Τούνη και τις δηλώσεις του κουμπάρου του, Δημήτρη Φιντιρίκου, στη HuffPost, ο πετυχημένος content creator (με 1,1 εκατομμύρια followers), Αλέξανδρος Κοψιάλης, προχώρησε σε ένα ξέσπασμα στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Όπως είχε συμβεί και με τον Δημήτρη Φιντιρίκο, έτσι και ο Αλέξανδρος Κοψιάλης το 2022 έχει πέσει και εκείνος θύμα διαδικτυακών επιθέσεων, έχοντας δεχτεί ακόμα και απειλές για τη ζωή του, με αποτέλεσμα όχι μόνο να πάθει μεγάλη οικονομική ζημιά από τις εμπορικές συμφωνίες που του είχαν ακυρωθεί αλλά και «κρίσεις πανικού και κατάρες για καρκίνους στο παιδί μου, ευχές για βάρβαρο θάνατο από ανεγκέφαλους» σύμφωνα με τα δικά του λόγια σήμερα.

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Ο λόγος ήταν η δημόσια στήριξή του στον καλό του φίλο και κουμπάρο, ο οποίος τότε είχε ψευδώς κατηγορηθεί από γνωστό λογαριασμό στην πλατφόρμα Χ (πρώην twitter), ότι είχε ανάμιξη στην μια υπόθεση «βιασμού» στη Θεσσαλονίκη (ενώ βρισκόταν στα Εμιράτα με την τότε σύντροφό του), που τελικά κατέρρευσε σαν χάρτινος πύργος στις δικαστικές αίθουσες.

Ο Αλέξανδρος Κοψιάλης σχολίασε τις δηλώσεις του Δημήτρη Φιντιρίκου στη HuffPost.

Αλέξανδρος Κοψιάλης: «Χάρηκαν για το επικείμενο τέλος μου»

Στις αρχές του 2022 το hashtag #cancel_Copsialis είχε γίνει trend στο Χ με αποτέλεσμα ο Αλέξανδρος Κοψιάλης να χάσει 100.000 followers μέσα σε λίγες μέρες. Μάλιστα, ο θόρυβος που είχε προκληθεί κόστισε τη συνεργασία του με τα αδέλφια Αντετοκούνμπο σε διαδικτυακό διαγωνισμό με έπαθλο ένα διαμέρισμα: «Είδα κομμάτια από το παρελθόν μου, που το “σ’ αγαπώ” πήγαινε… καραμέλα, να χοροπηδάνε πάνω στο πτώμα μου και στη δυστυχία της οικογένειάς μου, ανεβάζοντας stories γεμάτα νόημα» είχε πει τότε ο Αλέξανδρος Κοψιάλης.

«Φωτογραφίζοντας τον κακοποιό (δηλαδή εμένα), είτε μιλώντας στην κάμερα είτε βάζοντας φθηνά quotes, πατώντας στην google τη λέξη “κάρμα”. Χάρηκαν με το επικείμενο τέλος μου! Χαίρομαι που η μοίρα μου και οι επιλογές μου σας πέταξαν στο παρελθόν μου! Και χαίρομαι, επίσης, που ποτέ μου δεν ευχαριστήθηκα με τη δυστυχία σας, σε αντίθεση με εσάς.

«Είδα, επίσης, διαδικτυακούς μου φίλους, celebrities και μη, με τους οποίους έχω πει παραπάνω από μία κουβέντα και ένα απλό “καλησπέρα”, έχουμε ανταλλάξει απόψεις, έχουν ζητήσει βοήθεια και τους την έδωσα απλόχερα, όπως κάνω πάντα, να σπεύδουν να με σβήσουν από φίλο, λες και έπρεπε να βγάλουν μια ρετσινιά από πάνω τους, έναν βραχνά που έψαχναν καιρό να πετάξουν και τώρα τους δόθηκε η ευκαιρία, και να παίρνουν το μέρος του άδικου επειδή αυτό τους βόλευε» κατέληγε πικραμένος ο Αλέξανδρος Κοψιάλης.