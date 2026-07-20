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Ο ίδιος αναφέρει ότι υπήρξε θύμα κακόβουλης στοχοποίησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για την οποία η Δικαιοσύνη έχει ήδη καταδικάσει τον υπεύθυνο.

Καταγγέλλει τη στάση συγκεκριμένων τηλεοπτικών εκπομπών, οι οποίες αναπαρήγαγαν ψευδείς κατηγορίες εναντίον του και άλλων προσώπων χωρίς προηγούμενη δημοσιογραφική διασταύρωση των γεγονότων.

Τονίζει ότι η εκμετάλλευση του ονόματός του από τα μέσα ενημέρωσης προκάλεσε σοβαρά τραύματα στον ίδιο και την οικογένειά του.

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Όλοι γνώριζαν πως ο Δημήτρης Φιντιρίκος με τη μαρτυρία του είχε παίξει καταλυτικό ρόλο στην υπεράσπιση της Ιωάννας Τούνη κατά τη διάρκεια του δικαστικού της αγώνα για την υπόθεση του revenge porn. Σε νέα της ανάρτηση, τρεις μήνες μετά την πανηγυρική δικαίωσή της, η γνωστή influencer φρόντισε να τον ευχαριστήσει δημόσια για την έμπρακτη στήριξή του, αφού, χωρίς να ανήκει στον κύκλο των φίλων της, είχε ταξιδέψει δυο φορές από την Αθήνα προκείμενου να καταθέσει στο δικαστήριο όσα έζησε εκείνη τη νύχτα στη Χαλκιδική, αφού ο βασικός κατηγορούμενος την είχε μεταφέρει σε ημιλιπόθυμη κατάσταση στο σπίτι του μετά τη συνεύρευσή τους.

«Με εξέπληξε τόσο θετικά το γεγονός ότι ένας άνθρωπος που δεν είναι φίλος σου, δεν έχει να επωφεληθεί κάτι από εσένα και δεν μένει καν στην πόλη σου, ήρθε να πει την αλήθεια του. Να μιλάτε πάντα, ακόμα κι όταν δεν είναι εύκολο. Κάποιος άνθρωπος μπορεί να το χρειάζεται πάρα πολύ» είπε μεταξύ άλλων η Ιωάννα Τούνη στο TikTok. Σήμερα, ο 40χρονος επιχειρηματίας Δημήτρης Φιντιρίκος μιλάει πρώτη φορά όχι μόνο για εκείνη αλλά και τον δικό του προσωπικό γολγοθά που έζησε πριν από 4 χρόνια και, όπως παραδέχεται, του έχει αφήσει μέσα του μια βαθιά πληγή.

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Πώς αισθάνθηκες όταν είδες το βίντεο της Ιωάννας Τούνη στο TikTok;

Καταρχάς δεν περίμενα ότι θα το κάνει. Δεν έκανα τίποτα παραπάνω από το στηρίξω την αλήθεια, ήταν ηθική μου υποχρέωση να περιγράψω ό,τι πραγματικά συνέβη εκείνο το βράδυ. Νιώθω ικανοποίηση για τη δικαίωση της Ιωάννας στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο, αλλά ο αγώνας της θα έχει συνέχεια στο Εφετείο. Προσωπικά δεν έχω μιλήσει ποτέ δημόσια για όσα είχαν ξεκινήσει το 2022 από ένα κακόβουλο προφίλ στα social media που με κατηγορούσε με δόλο και εμμονή για πολλά και σοβαρά πράγματα σχετικά με τη γνωστή υπόθεση της Θεσσαλονίκης.

Και στη δική μου περίπτωση έχει απαντήσει η Δικαιοσύνη καταδικάζοντας αυτόν τον άνθρωπο για το κακό που προσπάθησε να κάνει σε εμένα και σε πολλούς άλλους. Μην ξεχνάς ότι με τα ψεύδη που διέδιδε αυτό το κακόβουλο προφίλ είχε βρει τότε τη δύναμη η Ιωάννα να αποκαταστήσει την αλήθεια και να αποκαλύψει ποιοι ευθύνονταν για το revenge porn βίντεο. Σε αντίθεση με όποια εικόνα μπορεί να έχει κάποιος για την Ιωάννα, διαθέτει ψυχή λιονταριού.

Ο Δημήτρης Φιντιρίκος στο πρόσφατο ταξίδι του στη Βενετία.

Αλήθεια, πώς γνωρίζεστε με την Ιωάννα Τούνη;

Αν δεν κάνω λάθος γνωριστήκαμε το 2012 σε ένα μαγαζί που δούλευε τότε στη Θεσσαλονίκη και εγώ πήγαινα ως πελάτης. Μου ήταν πάντα πολύ συμπαθής, είχε χαρά και θετική ενέργεια και πάντα δούλευε σκληρά. Μια μαχήτρια της ζωής. Πέρα από την εικόνα των social media που μπορεί να δημιουργεί κάποιες φορές και λάθος εντυπώσεις, είναι μια γυναίκα που τη θαυμάζω γιατί είναι αυτοδημιούργητη και δεν της έχει χαριστεί τίποτα στην πορεία της.

Το ίδιο ισχύει και για τον Αλέξανδρο Κοψιάλη που κατηγορήθηκε και εκείνος την ίδια περίοδο χωρίς να έχει την παραμικρή ευθύνη και ανάμιξη σε οτιδήποτε παθαίνοντας μεγάλη επαγγελματική και προσωπική ζημιά από τα κακόβουλα ψεύδη κάποιων. Αν δεν το ζεις από κοντά δεν ξέρεις πόσο σοβαρό πρόβλημα μπορεί να προκληθεί στη ζωή ενός ανθρώπου και της οικογένειάς του. Πραγματικά το θυμάμαι σαν εφιάλτη.

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Ο Δημήτρης Φιντιρίκος επισκέπτεται κάθε χρόνο το Μαϊάμι για επαγγελματικούς λόγους.

Δημήτρης Φιντιρίκος: «Εκμεταλλεύτηκαν με δόλο τα ονόματά μας»

Η Ιωάννα Τούνη δεν έχει κρύψει τη δυσαρέσκειά της σχετικά με τη αντιμετώπισή της από μερίδα τηλεοπτικών εκπομπών. Αν θυμάμαι καλά, και εσύ είχες ενοχληθεί τότε από ανθρώπους του χώρου μου που δεν σε είχαν υπερασπιστεί, ενώ γνώριζαν ποιος είσαι πραγματικά.

Ο μόνος που «βιάστηκε» τότε ήμουν εγώ, η προσωπικότητά μου και η οικογένειά μου. Ήμουν η προσωποποίηση της ανθρωποφαγίας εκείνη την εποχή. Όλοι τώρα το έχουν ξεχάσει, αλλά σε μένα υπάρχει ακόμα μέσα μου το τραύμα και ο φόβος των ψεμάτων που είχαν ακουστεί. Γιατί όπως λέω πάντα, «το τσεκούρι ξεχνάει, το δέντρο πάντα θυμάται». Ορισμένοι άνθρωποι της τηλεόρασης δεν σκέφτηκαν τότε ότι κάποιοι μπορεί να είχαν να κερδίσουν πολλά από την εκμετάλλευση του ονόματός μου, όπως έκαναν και με την Ιωάννα και με τον Αλέξανδρο Κοψιάλη, δύο από τους πιο πετυχημένους influencers της χώρας.

Έκαναν αναπαραγωγή συκοφαντικών ισχυρισμών χωρίς να κάνουν τη στοιχειώδη δημοσιογραφική έρευνα. Εγώ τους καλούσα μετά στο τηλέφωνο και μου έλεγαν ότι δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι γιατί το θέμα «πουλάει». Ακόμα και σε σένα, Νίκο, έριξαν λάσπη επειδή είχες πει το προφανές, ότι τότε δεν βρισκόμουν καν στην Ελλάδα. Δεν ξεχνάω κανέναν από αυτούς.

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Είναι ντροπή να μην γίνεται δημοσιογραφική διασταύρωση. Δεν τους ένοιαζε ότι πίσω από εμάς, υπήρχαν οικογένειες που έτρωγαν μαζί τη λάσπη. Η μητέρα μου τότε πήγε στο νοσοκομείο από τη στεναχώρια της για τα ψέματα που έλεγαν για το παιδί της. Αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Μόνο μία δημοσιογράφος μου ζήτησε προσωπικά συγγνώμη μετά από καιρό, όταν πια είχε αποκαλυφθεί η αλήθεια.

Εσύ Δημήτρη γιατί δεν είχες μιλήσει τόσο καιρό;

Περίμενα να μιλήσει πρώτα η Δικαιοσύνη, τόσο στη δική μου περίπτωση όσο και της Ιωάννας. Σύντομα, θα αναφερθώ εκτενώς σε όλα αυτά στην εκπομπή του φίλου μου Ανέστη Ευαγγελόπουλου- θα είναι η πρώτη φορά που θα μιλήσω εγώ για εμένα, αντί για εκείνους που μιλάνε τόσο καιρό για μένα χωρίς εμένα… καιρός λοιπόν να ξανασυστηθούμε από την αρχή (γέλια).

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