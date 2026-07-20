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Παρά την καταδίκη των δύο κατηγορουμένων, η influencer δήλωσε ότι ένιωθε συναισθηματικά εξαντλημένη και πέρασε μεγάλο διάστημα κλαίγοντας αντί να γιορτάζει τη δικαίωσή της.

Η ίδια επέλεξε να μιλήσει δημόσια τώρα που οι τηλεοπτικές εκπομπές διακόπτουν τη λειτουργία τους λόγω καλοκαιρινής περιόδου.

Τέλος, η Τούνη ευχαρίστησε δημόσια τους μάρτυρες που την υποστήριξαν στο δικαστήριο, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στον Δημήτρη Φιντιρίκο για τη στάση του.

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Σε μια ιδιαίτερα προσωπική εξομολόγηση προχώρησε η Ιωάννα Τούνη μέσω του TikTok, μιλώντας ανοιχτά για τα συναισθήματα που βίωσε μετά την ολοκλήρωση της δίκης για την υπόθεση revenge porn, η οποία κατέληξε στην καταδίκη των δύο κατηγορουμένων.

Στο βίντεο που δημοσίευσε τη Δευτέρα 20 Ιουλίου, η γνωστή influencer αποκάλυψε ότι, παρά τη δικαίωσή της στο δικαστήριο, δεν κατάφερε να χαρεί την έκβαση της υπόθεσης. Όπως είπε, αντί να γιορτάζει την απόφαση, περνούσε τις ημέρες της κλαίγοντας. Εξήγησε, μάλιστα, ότι επέλεξε να μιλήσει δημόσια τώρα, καθώς ορισμένες «σιχαμένες» τηλεοπτικές εκπομπές δεν προβάλλονται κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

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«Άνοιξα το κινητό να κάνω αυτό το βίντεο τώρα που ξέρω ότι έχουν κλείσει μερικές από τις πιο σιχαμένες εκπομπές της ελληνικής τηλεόρασης για καλοκαίρι, οπότε δεν θα με σχολιάζουν συγκεκριμένα άτομα που καθόλου δεν θα ‘θελα. Θα ήθελα να κάνουμε ένα update για το δικαστήριο, το οποίο έχει λίγο πάνω από τρεις μήνες που τελείωσε. Το σκέφτομαι τόσο κοντά μου και τόσο μακριά μου. Είναι κάτι στο οποίο έχω δώσει τόση πολλή ενέργεια και ένιωθα όλο τον χειμώνα ότι μου είχε ρουφήξει όλη την ψυχή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια περιέγραψε την ψυχολογική της κατάσταση μετά την απόφαση του δικαστηρίου, λέγοντας: «Παρότι δικαιώθηκα και οι δύο κατηγορούμενοι βρέθηκαν ένοχοι για κακούργημα, ένιωθα ράκος. Αυτή είναι η λέξη που μπορεί να το περιγράψει. Έβλεπα τόσες πολλές από εσάς να με αγκαλιάζετε και να μου λέτε “συγχαρητήρια για τη νίκη”, αλλά εγώ είχα αδειάσει τόσο πολύ ενεργειακά που δεν μπορούσα να το συνειδητοποιήσω. Αντί να το γιορτάζω, έκλαιγα όλη μέρα. Είχα κλειστεί στον εαυτό μου για τουλάχιστον 1,5 μήνα».

Παράλληλα, η Ιωάννα Τούνη εξέφρασε δημόσια τις ευχαριστίες της προς τους μάρτυρες που στάθηκαν στο πλευρό της και κατέθεσαν υπέρ της κατά τη διάρκεια της δίκης, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά και στον Δημήτρη Φιντιρίκο.