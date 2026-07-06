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«Πρώτη εβδομάδα μετά από πάρα πολύ καιρό χωρίς καθόλου κιτρινίλα γιατί όλες οι τόξικ σκ@@@εκπομπές έχουν πάρει ρεπό για καλοκαίρι», ήταν τα λόγια της Ιωάννας Τούνη στο τελευταίο βίντεο που ανήρτησε στο TikTok, αφήνοντας «αιχμές» κατά της ανθρωποφαγίας που επικρατεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η ανάρτηση της Ιωάννας Τούνη

Η influencer και επιχειρηματίας εξέφρασε την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι οι περισσότερες ψυχαγωγικές τηλεοπτικές εκπομπές ολοκλήρωσαν τη φετινή τους σεζόν, επισημαίνοντας πως πλέον θα μπορεί να απολαύσει το καλοκαίρι της χωρίς να βρίσκεται στο επίκεντρο της καθημερινής τηλεοπτικής επικαιρότητας.

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Η Ιωάννα Τούνη βρέθηκε αρκετές φορές στο επίκεντρο σχολιασμού κατά τη διάρκεια της σεζόν, με πιο πρόσφατο παράδειγμα τις αναρτήσεις της από το ταξίδι της στο Μπαλί, όπως εκείνη που αφορούσε τον τραπεζικό της λογαριασμό, αλλά και την άλλη με την κουμπάρα της, Στέλλα Πάσσαρη και τα χαρτονομίσματα.

Στο βίντεό της αναφέρει χαρακτηριστικά: «Καλημέρα συμπεθέρα μου. Καλή Δευτερούλα, καλή εβδομάδα. Και ξέρεις πόσο ωραία εβδομάδα είναι αυτή ε; Πρώτη εβδομάδα μετά από πάρα πολύ καιρό χωρίς καθόλου κιτρινίλα γιατί όλες οι τόξικ σκ@@@εκπομπές έχουν πάρει ρεπό για καλοκαίρι. Μπορούμε πλέον να χαρούμε το καλοκαίρι μας κι εμείς σαν άνθρωποι, με λιγότερα τόξικ θέματα, τα οποία δε βγάζουν πουθενά. Καλοκαιράκι λοιπόν από σήμερα».