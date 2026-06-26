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Στο Μπαλί ταξίδεψε η Ιωάννα Τούνη μαζί με φίλες και συνεργάτιδες από την εταιρεία ρούχων της, μοιράζοντας με τους διαδικτυακούς της ακολούθους στιγμές από το ταξίδι τους.

Μέσα από ένα story στο Instagram, η γνωστή influencer αποκάλυψε την περιπέτεια που έζησαν το πρώτο τους βράδυ στο νησί, συνδέοντάς τη με την… απουσία του σκόρδου, το οποίο, όπως φαίνεται, πιστεύει ότι βοηθά στο να απομακρύνει το «κακό μάτι».

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Στη λεζάντα του βίντεο έγραψε: «σε όλη την πτήση είχαμε μαζί μας ένα σκόρδο για να μην μας πιάνει το μάτι και όντως φτάσαμε όλα καλά και εμείς και οι βαλίτσες μας! Αλλά ξεχάσαμε να το πάρουμε στη βραδινή βόλτα μας…».

Στη συνέχεια περιέγραψε όσα συνέβησαν στην έξοδό τους, γράφοντας: «Οπότε μας έχουν “διώξει” ήδη από ένα εστιατόριο που καθίσαμε – γιατί δεν δέχονταν κάρτα – και στο μαγαζί που βρήκαμε τώρα, ΜΟΛΙΣ έγινε διακοπή ρεύματος».

Στο βίντεο ακούγεται μία από τις φίλες της να σχολιάζει: «η επίδραση του σκόρδου έφυγε», ενώ μία άλλη αναρωτιέται: «ποιος μας καταράστηκε».

Τότε η Ιωάννα Τούνη ρωτά: «το σκόρδο το έχουμε μαζί μας; Γιατί δεν το παίρνεις μαζί σου;», με ακόμη ένα μέλος της παρέας να προσθέτει: «προφανώς και βρέχει έξω και μέσα είναι διακοπή ρεύματος».