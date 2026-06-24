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Ο ίδιος περιέγραψε τις συνθήκες που τον οδήγησαν στην εξάρτηση, συνδέοντας συχνά τέτοιες συμπεριφορές με την αναζήτηση ανακούφισης από ψυχολογικά προβλήματα.

Κατά το καλοκαίρι του 1999, ο ηθοποιός συνειδητοποίησε ότι η κατάστασή του είχε φτάσει σε οριακό σημείο για τη ζωή του.

Η 7η Σεπτεμβρίου 1999 αποτέλεσε μια καθοριστική ημέρα για την πορεία του, καθώς τότε κατάφερε να απέχει πλήρως από την κατανάλωση αλκοόλ.

Η εξομολόγηση ανέδειξε τη σημασία της αναγνώρισης του προβλήματος ως το πρώτο ουσιαστικό βήμα για την προσωπική απελευθέρωση και την ανάρρωση.

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Σε μία ιδιαίτερα προσωπική εξομολόγηση προχώρησε ο Θοδωρής Αθερίδης, μιλώντας ανοιχτά για τη δύσκολη περίοδο της ζωής του κατά την οποία βρέθηκε αντιμέτωπος με τον εθισμό στο αλκοόλ και την προσπάθεια που κατέβαλε για να ξεφύγει από αυτόν.

Ο γνωστός ηθοποιός, φιλοξενούμενος στην εκπομπή «Στούντιο 4», περιέγραψε με ειλικρίνεια τις συνθήκες που τον οδήγησαν στην εξάρτηση, υποστηρίζοντας ότι συχνά οι άνθρωποι στρέφονται σε τέτοιες συμπεριφορές αναζητώντας, έστω και λανθασμένα, μια μορφή ανακούφισης ή αυτοθεραπείας.

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«Έχω κάνει πολλά πράγματα στη ζωή μου που ακόμη και σήμερα με αφήνουν έκπληκτο. Το πώς μπήκα στο αλκοόλ και το πώς κατάφερα να βγω είναι από αυτά», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι πίσω από κάθε εθισμό κρύβονται συχνά βαθύτερα ψυχολογικά αίτια, όπως το άγχος, η κατάθλιψη ή το τραύμα.

Όπως τόνισε, όταν κάποιος δεν έχει βρει έναν υγιή τρόπο να διαχειρίζεται την πίεση και το άγχος της καθημερινότητας, αναζητά διεξόδους που μπορεί τελικά να αποδειχθούν καταστροφικές.

Η πιο συγκλονιστική στιγμή της αφήγησής του αφορούσε το καλοκαίρι του 1999, όταν συνειδητοποίησε ότι η κατάσταση είχε φτάσει σε οριακό σημείο.

«Κατάλαβα ότι κινδύνευα να πεθάνω», εξομολογήθηκε, αποκαλύπτοντας ότι εκείνη την περίοδο κοιμόταν μόλις μία ώρα την ημέρα, ενώ κατανάλωνε αλκοόλ σχεδόν αδιάκοπα για τις υπόλοιπες 23 ώρες.

Η 7η Σεπτεμβρίου 1999, ημέρα του καταστροφικού σεισμού στην Αθήνα, έχει χαραχθεί έντονα στη μνήμη του, καθώς ήταν η πρώτη μέρα που κατάφερε να μην πιει καθόλου αλκοόλ.

«Ξύπνησα εκείνο το πρωί χωρίς να πονάω. Μέχρι τις τρεις το μεσημέρι δεν είχα πιει ούτε σταγόνα. Όταν έγινε ο σεισμός, πίστεψα ότι αντικατόπτριζε όσα συνέβαιναν μέσα μου. Ήμουν πεπεισμένος ότι τον είχα προκαλέσει εγώ», ανέφερε, περιγράφοντας τον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο βίωνε τότε την πραγματικότητα.

Η εξομολόγηση του Θοδωρή Αθερίδη ανέδειξε όχι μόνο τη σκληρότητα της μάχης με τον εθισμό, αλλά και τη σημασία της αναγνώρισης του προβλήματος ως πρώτο βήμα για την απελευθέρωση και την προσωπική αναγέννηση.