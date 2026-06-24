Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η επαφή με τη φύση, η επιλογή άνετων υποδημάτων και η θέσπιση ορίων μέσω του «όχι» συμβάλλουν αποδεδειγμένα στη βελτίωση της ψυχικής και σωματικής υγείας.

Οι πρωινές διατάσεις και η οργάνωση του χώρου ενισχύουν την κινητικότητα και την αίσθηση ελέγχου, ενώ η συνέπεια στον ύπνο προστατεύει από καρδιαγγειακά προβλήματα.

Ο περιορισμός της έκθεσης σε αρνητικές ειδήσεις και η έμφαση στην ουσιαστική αυτοφροντίδα αποτελούν διαχρονικές πρακτικές που θωρακίζουν τον οργανισμό και μειώνουν το άγχος.

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Υπάρχουν ορισμένες συνήθειες που πολλοί από εμάς κάποτε θεωρούσαμε «γιαγιαδίστικες» ή «γεροντίστικες». Ωστόσο, όσο μεγαλώνουμε, τόσο περισσότερο συνειδητοποιούμε ότι αρκετές από αυτές κρύβουν μια σοφία που η επιστήμη φαίνεται να επιβεβαιώνει.

Από τον ποιοτικό ύπνο μέχρι την επαφή με τη φύση, αρκετές καθημερινές πρακτικές που συναντάμε συχνά στους μεγαλύτερους σε ηλικία ανθρώπους συνδέονται με καλύτερη σωματική και ψυχική υγεία.

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1. Να βγαίνουμε έξω και να περνάμε χρόνο στη φύση

Μια βόλτα ανάμεσα σε δέντρα, λουλούδια και φυσικά τοπία μπορεί να βελτιώσει σημαντικά τη διάθεσή μας. Έρευνες έχουν δείξει ότι η επαφή με τη φύση συνδέεται με χαμηλότερα επίπεδα άγχους και καλύτερη ψυχική υγεία.

2. Να επιλέγουμε άνετα παπούτσια αντί για εντυπωσιακά

Οι ορθοπεδικοί επισημαίνουν ότι τα ακατάλληλα υποδήματα μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα στα πέλματα, στα γόνατα αλλά και στη μέση. Όπως σημειώνει η clevelandclinic.org η άνεση δεν είναι πολυτέλεια αλλά επένδυση στην υγεία μας.

3. Να μάθουμε να λέμε «όχι»

Οι ψυχολόγοι υποστηρίζουν ότι η θέσπιση ορίων αποτελεί βασικό στοιχείο της ψυχικής ευεξίας. Το vox.com αναφέρει ότι οι άνθρωποι που προστατεύουν τον χρόνο και την ενέργειά τους εμφανίζουν συχνά λιγότερα επίπεδα στρες και εξουθένωσης.

4. Να ξεκινάμε τη μέρα με διατάσεις

Η Mayo Clinic επισημαίνει ότι λίγα λεπτά στρετσινγκ το πρωί μπορούν να βελτιώσουν την κινητικότητα των αρθρώσεων και να μειώσουν τη δυσκαμψία, ειδικά όσο μεγαλώνουμε.

5. Να κοιμόμαστε νωρίτερα

Η σταθερή ώρα ύπνου φαίνεται πως παίζει σημαντικότερο ρόλο από όσο πιστεύαμε. Στο American Heart Association οι ειδικοί τονίζουν ότι η συνέπεια στο πρόγραμμα ύπνου συνδέεται με καλύτερη υγεία και μειωμένο κίνδυνο καρδιαγγειακών προβλημάτων.

6. Να στρώνουμε το κρεβάτι μας κάθε πρωί

Όπως σημειώνει το verywellmind.com μπορεί να ακούγεται απλό, όμως αρκετές έρευνες δείχνουν ότι οι μικρές οργανωτικές συνήθειες το πρωί μπορούν να δημιουργήσουν αίσθηση τάξης και ελέγχου για την υπόλοιπη ημέρα.

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7. Να μην κατανάλωνουμε συνεχώς αρνητικές ειδήσεις

Η συνεχής έκθεση σε αρνητικές ειδήσεις μπορεί να επηρεάσει την ψυχική μας υγεία και να αυξήσει το άγχος. Οι ειδικοί μιλούν πλέον για το φαινόμενο του «doomscrolling».

8. Να δίνουμε προτεραιότητα στην άνεση και την αυτοφροντίδα

Οι ειδικοί συμφωνούν ότι η φροντίδα του σώματος μέσω επαρκούς ύπνου, σωστής διατροφής, ήπιας άσκησης και ξεκούρασης έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία για την υγεία από την αδιάκοπη προσπάθεια για μια «τέλεια» εμφάνιση.

Ίσως τελικά οι μεγαλύτεροι σε ηλικία άνθρωποι να γνώριζαν κάτι που εμείς αργήσαμε να καταλάβουμε: ότι η καλή ζωή δεν κρύβεται απαραίτητα στις νέες τάσεις, αλλά συχνά σε απλές, καθημερινές συνήθειες που αντέχουν στον χρόνο

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Με πληροφορίες από clevelandclinic.org,vox.com, Mayo Clinic, American Heart Association, verywellmind.com