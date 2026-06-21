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Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι χρήστες ηλεκτρονικών τσιγάρων είχαν 56% υψηλότερο κίνδυνο θανάτου από όσους διέκοψαν πλήρως κάθε μορφή καπνίσματος.

Παρά τα ευρήματα, η έρευνα παρατηρησιακού χαρακτήρα δεν αποδεικνύει άμεση αιτιώδη συνάφεια μεταξύ ατμίσματος και καρκίνου του πνεύμονα.

Η μελέτη υπογραμμίζει ότι η μετάβαση στο ηλεκτρονικό τσιγάρο παραμένει λιγότερο επιβλαβής επιλογή σε σύγκριση με τη συνέχιση του παραδοσιακού καπνίσματος.

Οι επιστήμονες τονίζουν την ανάγκη για περαιτέρω μακροχρόνιες έρευνες ώστε να κατανοηθούν πλήρως οι επιπτώσεις του ατμίσματος στην υγεία.

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Μια μεγάλη επιστημονική μελέτη με περισσότερους από 4,5 εκατομμύρια συμμετέχοντες κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι πρώην καπνιστές που συνεχίζουν να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά τσιγάρα (vapes) μετά τη διακοπή του καπνίσματος αντιμετωπίζουν σημαντικά αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης και θανάτου από καρκίνο του πνεύμονα σε σύγκριση με όσους διακόπτουν πλήρως τόσο το κάπνισμα όσο και το άτμισμα, σύμφωνα με άρθρο του Newscietist. Παράλληλα, τα ευρήματα υπογραμμίζουν ότι η μετάβαση από το συμβατικό τσιγάρο στο ηλεκτρονικό παραμένει λιγότερο επιβλαβής από τη συνέχιση του καπνίσματος.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τον Yeon Wook Kim και τους συνεργάτες του στο Εθνικό Πανεπιστήμιο της Σεούλ στη Νότια Κορέα. Οι ερευνητές παρακολούθησαν ενήλικες καπνιστές που συμμετείχαν στο Εθνικό Πρόγραμμα Προληπτικών Εξετάσεων Υγείας της χώρας κατά την περίοδο 2018–2023. Οι συμμετέχοντες ταξινομήθηκαν σε τρεις κατηγορίες: ενεργοί καπνιστές, άτομα που είχαν διακόψει πρόσφατα το κάπνισμα και άτομα που το είχαν διακόψει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

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Κατά τη διάρκεια της μελέτης καταγράφηκαν 35.887 περιπτώσεις καρκίνου του πνεύμονα και 12.807 θάνατοι που σχετίζονταν με τη νόσο. Όταν οι ερευνητές συνέκριναν τα άτομα που είχαν διακόψει το κάπνισμα αλλά συνέχιζαν να ατμίζουν με εκείνα που είχαν σταματήσει εντελώς τόσο το κάπνισμα όσο και τη χρήση ηλεκτρονικών τσιγάρων, διαπίστωσαν ότι οι χρήστες ηλεκτρονικών τσιγάρων είχαν 56% υψηλότερο κίνδυνο θανάτου από καρκίνο του πνεύμονα. Το εύρημα αυτό ενισχύει τις ανησυχίες ότι τα ηλεκτρονικά τσιγάρα δεν είναι τόσο ακίνδυνα όσο θεωρούνταν αρχικά.

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι απαιτούνται μακροχρόνιες μελέτες για την πλήρη κατανόηση των επιπτώσεων του ατμίσματος. Ωστόσο, ορισμένες χημικές ουσίες που περιέχονται στα ηλεκτρονικά τσιγάρα έχουν ήδη συνδεθεί με βλάβες στο DNA. Επιπλέον, το άτμισμα έχει συσχετιστεί με οξειδωτικό στρες, φλεγμονές στους ιστούς του αναπνευστικού και της στοματικής κοιλότητας, καθώς και με επιγενετικές μεταβολές που επηρεάζουν τη λειτουργία των γονιδίων.

Παρά τα ανησυχητικά αυτά αποτελέσματα, οι ερευνητές διευκρινίζουν ότι η μελέτη δεν αποδεικνύει άμεσα πως το άτμισμα προκαλεί καρκίνο του πνεύμονα. Η παρατηρησιακή φύση της έρευνας επιτρέπει μόνο τη διαπίστωση συσχετίσεων και όχι σχέσεων αιτίου-αποτελέσματος. Για τον λόγο αυτόν, απαιτούνται επιπλέον έρευνες σε διαφορετικούς πληθυσμούς και χώρες ώστε να επιβεβαιωθούν τα συμπεράσματα.

Ταυτόχρονα, η μελέτη έδειξε ότι οι πρώην καπνιστές που χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά τσιγάρα παρουσιάζουν μικρότερο κίνδυνο θανάτου από οποιαδήποτε αιτία σε σχέση με όσους συνεχίζουν να καπνίζουν. Το εύρημα αυτό υποστηρίζει την άποψη ότι η διακοπή του καπνίσματος προσφέρει σημαντικά οφέλη για την υγεία, ακόμη και όταν συνοδεύεται από χρήση ηλεκτρονικών τσιγάρων.

Ειδικοί που σχολίασαν τα αποτελέσματα τόνισαν ότι η ασφαλέστερη επιλογή για την υγεία είναι η πλήρης διακοπή τόσο του καπνίσματος όσο και του ατμίσματος. Ωστόσο, αναγνώρισαν ότι για όσους αδυνατούν να σταματήσουν το κάπνισμα με άλλες μεθόδους, η μετάβαση στο ηλεκτρονικό τσιγάρο αποτελεί μια μορφή μείωσης της βλάβης και είναι προτιμότερη από τη συνέχιση της χρήσης συμβατικών τσιγάρων. Τέλος, επισημάνθηκε ότι χρειάζονται περισσότερα επιστημονικά δεδομένα πριν ληφθούν νέες αποφάσεις δημόσιας υγείας ή επιβληθούν πρόσθετοι περιορισμοί στα ηλεκτρονικά τσιγάρα.

ΗΠΑ: 1 στου 5 θανάτους από καρκίνο οφείλεται στον καρκίνο του πνεύμονα

Σύμφωνα με την Αμερικανική Αντικαρκινική Εταιρεία, ο καρκίνος του πνεύμονα είναι η κύρια αιτία θανάτου από καρκίνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, με 1 στους 5 θανάτους από καρκίνο να οφείλονται εκεί. Η έγκαιρη ανίχνευση είναι επιτακτική για την αύξηση της επιβίωσης με καρκίνο του πνεύμονα προτού η νόσος εξαπλωθεί πέρα από τους πνεύμονες.

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Επί του παρόντος, η Ειδική Ομάδα Προληπτικών Υπηρεσιών των ΗΠΑ συνιστά ετήσιο προσυμπτωματικό έλεγχο για τον καρκίνο του πνεύμονα για ενήλικες ηλικίας 50 έως 80 ετών που έχουν ιστορικό καπνίσματος 1 πακέτο (ή περίπου 20 τσιγάρα) κάθε μέρα επί ένα χρόνο και επί του παρόντος καπνίζουν ή έχουν κόψει το κάπνισμα τα τελευταία 15 χρόνια.

Με πληροφορίες από: Newscietist , Nature, Αμερικανική Αντικαρκινική Εταιρεία

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