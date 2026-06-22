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Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν πολλοί καλεσμένοι από τον καλλιτεχνικό και δημοσιογραφικό χώρο, ενώ τη διοργάνωση πλαισίωσαν υπηρεσίες catering και ζωντανή μουσική.

Η εορτάζουσα ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους φίλους της και έσβησε τα κεριά της τούρτας της λίγο πριν από τα μεσάνυχτα.

Το ζευγάρι, που μετρά δεκαπέντε χρόνια κοινής πορείας, έχει αποκτήσει δύο κόρες, τη Νάντια και την Παυλίνα.

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Τα 43 έκλεισε πριν από λίγες μέρες η σύζυγος του Αντώνη Σρόιτερ, Ιωάννα. Το βράδυ της Κυριακής το ζευγάρι υποδέχτηκε τους φίλους του στον κήπο του σπιτιού τους στη Ροδόπολη. Ανάμεσα στους γνωστούς καλεσμένους ήταν η Σταματίνα Τσιμτσιλή με τον Θέμη Σοφό, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου με τον Βασίλη Σταθοκωστόπουλο, το ζεύγος Πρίνου- Μπουκουβάλα, η Τζένη Τζιβεριώτη με τον σύζυγό της, Γιάννη Τσακουμάκο, η Στέλλα Γιαμπουρά, η Αμάντα Μανωλάκου, η σχεδιάστρια Ευδοκία Λεγάκη και η Ελένη Πετρουλάκη με την οποία η εορτάζουσα είχε συνεργαστεί την περασμένη σεζόν στο Action24.

Το ζεύγος Σρόιτερ με τη μεγαλύτερη του κόρη Νάντια μπροστά στην τούρτα- η μικρότερη Παυλίνα ήταν στην κατασκήνωση.

Ο Αντώνης και η Ιωάννα Σρόιτερ με την αρχισυντάκτρια του Happy Day, Μαίρη Παλιαλέξη.

Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα η Ιωάννα Σρόιτερ έσβησε τα δύο κεριά της τούρτας της και στη συνέχεια πήρε το μικρόφωνο για να ευχαριστήσει όσους την τίμησαν και να ευχηθεί σε όλους καλό καλοκαίρι. Τo catering είχε αναλάβει το «Δειπνοσοφιστήριον», ενώ στη συνέχεια ακολούθησε πολύς χορός με ζωντανή μουσική και πολλές καλεσμένες να αποχωρίζονται τα ψηλοτάκουνά τους και να μένουν ξυπόλητες!

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Ο εξωτερικός χώρος της οικίας Σρόιτερ όπου έγινε το πάρτι. Το σπίτι διαθέτει γήπεδο μπάσκετ όπου προπονείται ο 51χρονος άνκορμαν του ALPHA.

Αντώνης- Ιωάννα Σρόιτερ: 15 χρόνια κοινής ζωής

Ο Αντώνης Σρόιτερ γνώρισε την Κρητικιά Ιωάννα Μπούκη το 2011 η οποία τότε εργαζόταν ως make up artist σε μεγάλη εταιρεία καλλυντικών. Το ζευγάρι παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο τον Δεκέμβριο του 2013 και πραγματοποίησε τον θρησκευτικό του γάμο- σε συνδυασμό με τη βάφτιση της δεύτερης κόρης τους- τον Ιούλιο του 2018. Έχουν αποκτήσει μαζί δύο κόρες, τη Νάντια και την Παυλίνα.

Η Ελένη Πετρουλάκη χόρεψε νησιώτικα.

«Η Ιωάννα είναι ο άνθρωπός μου. Είναι ο άνθρωπος που με κάνει να νιώθω ηρεμία όταν γυρίζω στο σπίτι. Όσο έντονη και αν είναι η μέρα μου, εκείνη είναι το στήριγμά μου» είχε πει ο γνωστός δημοσιογράφος για τη γυναίκα της ζωής του. «Θαυμάζω την υπομονή της. Είναι η γυναίκα που διαχειρίζεται τα πάντα με μια απίστευτη ψυχραιμία, γεγονός που με βοηθά κι εμένα να είμαι πιο ισορροπημένος».

Ειδικά για τη βραδιά, ο bartender είχε δημιουργήσει τρία σπέσιαλ κοκτέιλ αφιερωμένα στην Ιωάννα.

Η εορτάζουσα μαζί με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή και την Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου.

Η εορτάζουσα ανάμεσα στον Χάρη Σιανίδη και την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου.