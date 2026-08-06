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ΤΑ 47 της χρόνια συμπλήρωσε στις 5 Αυγούστου η Μαρία Κίτσου, η οποία βρίσκεται περιοδεία με την παράσταση του Τόλη Παπαδημητρίου «Οικογένεια Τσεκμέ». Κατά τη διάρκεια της παράστασης στο Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου, ο τελευταίος εμφανίστηκε με μία τούρτα στη σκηνή προκαλώντας τον ενθουσιασμό της πρωταγωνίστριας, η οποία άρχισε να χορεύει. «Και του χρόνου σπίτια μας» είπε εκείνος μόλις έσβησε το κεράκι της τούρτας που ήταν διακοσμημένη με ένα κουτί αγχολυτικών χαπιών.

Λίγη ώρα πριν η Μαρία Κίτσου είχε ανεβάσει άλλο ένα story στο Instagram μπροστά σε άλλη μια τούρτα με τον αριθμό 47- η ανάρτηση συνοδευόταν από την αινιγματική φράση «Ζήσε με την ελπίδα για όλα αυτά».

Μαρία Κίτσου: «Είμαι επιζήσασα τραυμάτων και κακοποίησης»

Τους τελευταίους μήνες η Μαρία Κίτσου έχει μιλήσει ανοιχτά για τη δύσκολη παιδική της ηλικία και τα βαθιά τραύματα που προσπαθεί ακόμα να θεραπεύσει. Η χαρισματική ηθοποιός έχει παραδεχτεί πως από η έντονη ψυχολογική πίεση της που ένιωθε της είχε προκαλέσει μια σοβαρή μορφή ινομυαλγίας και πως έχει έχει κάνει ψυχοθεραπεία.

Σύμφωνα με ανθρώπους που τη γνωρίζουν, η ανάγκη της να έχει επιτέλους λίγη χαρά στη ζωή της, την οδήγησε στην απόφαση να στραφεί στην κωμωδία- μια απόφαση που τη δικαίωσε, αφού η «Οικογένεια Τσεκμέ» είναι παντού sold out.

Μάλιστα πληροφορίες της HuffPost αναφέρουν ότι η Μαρία Κίτσου έχει αποφασίσει να πρωταγωνιστήσει σε κωμική παράσταση και τη χειμερινή σεζόν.

Όσον αφορά στην προσωπική της ζωή, η τελευταία της γνωστή σχέση ήταν με τον συνθέτη Μίνω Μάτσα, ο οποίος στη συνέχεια παντρεύτηκε την Όλγα Κεφαλογιάννη.

