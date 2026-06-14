Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η Μαρία Κίτσου μίλησε για την απόφασή της να αναφερθεί δημόσια στη μάχη της με την κατάθλιψη, εξηγώντας πως δεν μετάνιωσε ποτέ για την επιλογή της, καθώς η αντίδραση του κόσμου ήταν γεμάτη στήριξη και κατανόηση.

Η ηθοποιός βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Καλύτερα δε Γίνεται» το Σάββατο 13 Ιουνίου και αναφέρθηκε στα ζητήματα ψυχικής υγείας, αλλά και στη συζήτηση που άνοιξε μετά την προσωπική της εξομολόγηση. Όπως είπε, η δημόσια τοποθέτησή της έκανε πολλούς ανθρώπους να μοιραστούν μαζί της τις δικές τους εμπειρίες.

Advertisement

Advertisement

«Δεν το μετάνιωσα που το είπα, γιατί ευτυχώς δεν είχα αρνητικά σχόλια. Αντίθετα, έλαβα μηνύματα και ιστορίες ανθρώπων που είτε έχουν περάσει παρόμοιες καταστάσεις και έχουν καταφέρει να βγουν από αυτό, είτε ανθρώπων που συνεχίζουν να παλεύουν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Μαρία Κίτσου μίλησε επίσης για τη σημερινή της καθημερινότητα και για όσα της δίνουν ξανά χαρά. Όπως περιέγραψε, η δουλειά της, οι πρόβες και η επαφή της με τη σκηνή λειτουργούν θετικά στη ζωή της.

«Με βοηθάει ότι γυρίζω από την πρόβα και είμαι χαρούμενη. Πηγαίνω στη σκηνή με χαρά και ανυπομονώ για το καλοκαίρι, να βγω λίγο έξω και να κάνω πράγματα που δεν έκανα ποτέ», είπε, προσθέτοντας πως σήμερα νιώθει καλά και θεωρεί αυτή την περίοδο ευλογία.

Η ηθοποιός τόνισε πως τα μηνύματα που έλαβε μετά την αποκάλυψή της ήταν κυρίως θετικά, με πολλούς ανθρώπους να της λένε ότι η ιστορία της τους έδωσε δύναμη και την αίσθηση πως δεν είναι μόνοι.

Παράλληλα, σχολίασε την εικόνα που παρουσιάζεται συχνά στα social media, σημειώνοντας πως η εικόνα της απόλυτης ευτυχίας δεν ανταποκρίνεται πάντα στην πραγματικότητα. Όπως ανέφερε, όλοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες, απλώς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επιλέγουν συνήθως να δείχνουν τις καλύτερες στιγμές τους.