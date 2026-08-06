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Διευκρινίσεις σχετικά με το τι μπορεί να γίνεται και τι όχι με τις παλιές ταυτότητες έδωσε ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, μιλώντας στο ΕΡΤnews.

Από τις 3 Αυγούστου οι παλαιού τύπου, μπλε ταυτότητες, οι οποίες δεν διαθέτουν μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη και τα νέα χαρακτηριστικά ασφαλείας, δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται ως ταξιδιωτικά έγγραφα στο εξωτερικό. Όπως διευκρίνισε ο κ. Αναγνωστόπουλος, όσοι διαθέτουν διαβατήριο σε ισχύ μπορούν να ταξιδεύουν κανονικά. Η άμεση αντικατάσταση της παλιάς ταυτότητας είναι αναγκαία κυρίως για όσους πρόκειται να ταξιδέψουν εκτός Ελλάδας και δεν έχουν έγκυρο διαβατήριο. Στο εσωτερικό της χώρας, οι πολίτες μπορούν να εξακολουθούν να χρησιμοποιούν την ταυτότητά τους, ενώ απολύτως έγκυρη είναι και η ψηφιακή ταυτότητα στο Gov.gr Wallet.

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Ο κ. Αναγνωστόπουλος υπογράμμισε ότι η ψηφιακή ταυτότητα και το ψηφιακό δίπλωμα οδήγησης που βρίσκονται στο Gov.gr Wallet έχουν πλήρη ισχύ εντός Ελλάδας και μπορούν να επιδεικνύονται σε αστυνομικό ή άλλο αρμόδιο ελεγκτικό όργανο.

Αντίθετα, μια απλή φωτογραφία ή ένα στιγμιότυπο οθόνης του εγγράφου δεν θεωρείται έγκυρο. Μέσω της επίσημης εφαρμογής, ο αρμόδιος υπάλληλος μπορεί να ελέγξει σε πραγματικό χρόνο, με ειδικό κωδικό, εάν το έγγραφο βρίσκεται σε ισχύ ή έχει αφαιρεθεί.

Τα ραντεβού για την έκδοση νέας ταυτότητας κλείνονται ηλεκτρονικά μέσω του id.gov.gr. Σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα, σε συνεργασία με το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη άνοιξαν περίπου 30% περισσότερα ραντεβού, ιδιαίτερα στην περιοχή της Αθήνας, όπου καταγράφεται αυξημένη ζήτηση.

Οι πολίτες δεν είναι υποχρεωμένοι να απευθύνονται στο αστυνομικό τμήμα του τόπου κατοικίας τους, καθώς μπορούν να κλείσουν ραντεβού σε οποιαδήποτε αρμόδια υπηρεσία έκδοσης ταυτοτήτων σε όλη τη χώρα.

«Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός. Μπορεί κάποιος να κλείσει ραντεβού και να εξυπηρετηθεί οπουδήποτε στη χώρα, ακόμη και στην περιοχή όπου βρίσκεται για διακοπές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η παραλαβή του νέου δελτίου γίνεται μέσα σε λίγες εργάσιμες ημέρες, ενώ τα απαιτούμενα παράβολα εκδίδονται και πληρώνονται ηλεκτρονικά, χωρίς να χρειάζεται να εκτυπωθούν. Ο Προσωπικός Αριθμός ενσωματώνεται αυτόματα στη νέα ταυτότητα.