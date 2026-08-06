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Στον ανακριτή οδηγείται σήμερα ο 26χρονος Αφγανός που κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, η σορός της οποίας εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη.

Ο κατηγορούμενος είχε οδηγηθεί χθες στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, όπου ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να προετοιμάσει την απολογία του. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

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Σύμφωνα με το ΕΡΤnews, ο 26χρονος εξακολουθεί να υποστηρίζει όσα είχε καταθέσει προανακριτικά στους αστυνομικούς, αρνούμενος κάθε εμπλοκή στον θάνατο της 38χρονης. Όπως φέρεται να ισχυρίζεται, βρήκε τη γυναίκα νεκρή μέσα στο μπάνιο του διαμερίσματος όπου διέμενε προσωρινά, ενώ υποστηρίζει πως υπήρξε και ένας ηλικιωμένος, που, όπως λέει, συνάντησε τυχαία σε στάση λεωφορείου, του συστήθηκε ως εργαζόμενος σε δημόσιο νοσοκομείο και φέρεται να τον συμβούλεψε να απομακρύνει τη σορό. Ο 26χρονος ισχυρίζεται πως τον συνάντησε και την επόμενη ημέρα και μάλιστα του ζήτησε χρήματα για να μεταφέρει εκείνος τη βαλίτσα με τη σορό και να μη τον καταγγείλει στις αρχές.