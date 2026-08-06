Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι υψηλές θερμοκρασίες που φτάνουν τοπικά τους 38 βαθμούς, σε συνδυασμό με την ξηρή ατμόσφαιρα και τους ισχυρούς ανέμους έως 7 μποφόρ, συνθέτουν ένα δύσκολο καιρικό περιβάλλον.

Η Πολιτική Προστασία κήρυξε σε κατάσταση συναγερμού την Αττική, τη Βοιωτία και την Εύβοια λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών στις περιοχές αυτές.

Οι λιμενικές αρχές συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή στα περάσματα του Αιγαίου, προτρέποντας τους ταξιδιώτες να ενημερώνονται από τα λιμεναρχεία πριν από κάθε αναχώρηση μικρών σκαφών.

Ο καιρός θα παραμείνει αίθριος με περιορισμένη αστάθεια στα ορεινά, ενώ η θερμοκρασία αναμένεται να σημειώσει μικρή άνοδο κατά τη διάρκεια του επερχόμενου Σαββατοκύριακου.

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Το βαθύ αυγουστιάτικο καλοκαίρι συνεχίζεται με ένα δύσκολο «κοκτέιλ»: ζέστη που στα ηπειρωτικά θα φτάνει τοπικά τους 37 με 38 βαθμούς, ξηρή ατμόσφαιρα και μελτέμι έως 7 μποφόρ. Δεν πρόκειται για οργανωμένο καύσωνα, αλλά για επίμονες υψηλές θερμοκρασίες, ενώ από το μεσημέρι θα εκδηλώνεται περιορισμένη αστάθεια κυρίως στα ορεινά.

Στο ίδιο μοτίβο κινείται και ο Κλεάρχος Μαρουσάκης, επισημαίνοντας τα 38άρια, την ορεινή αστάθεια και τους ισχυρούς βοριάδες στο Βόρειο Αιγαίο.

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RED CODE ΓΙΑ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας 4, προβλέπεται σήμερα για την Αττική, τη Βοιωτία και την Εύβοια, οι οποίες έχουν τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code. Η Πολιτική Προστασία ζητεί να αποφεύγεται απολύτως κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει φλόγα ή σπινθήρα στην ύπαιθρο και υπενθυμίζει ότι απαγορεύεται η καύση αγρών. Σε περίπτωση καπνού ή φωτιάς, άμεση κλήση στο 199 ή στο 112.

Η προειδοποίηση της ημέρας είναι μία: ο συνδυασμός ζέστης, ξηρασίας και ανέμου δεν συγχωρεί ούτε μία απροσεξία.

ΘΑΛΑΣΣΕΣ: ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Οι πιο δύσκολες συνθήκες αναμένονται στο Κάβο Ντόρο, στο πέρασμα Άνδρου–Τήνου, στο Ικάριο και στο Καρπάθιο. Απαιτείται ενημέρωση από λιμεναρχεία και ακτοπλοϊκές εταιρείες πριν από κάθε αναχώρηση, ιδιαίτερα για ταχύπλοα και μικρά σκάφη.

ΣΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ: ΗΛΙΟΣ, 38ΑΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΠΟΡΕΣ

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Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά, με τοπικούς όμβρους στα ορεινά και πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 με 36 βαθμούς και τοπικά τους 37 με 38. Στο Αιγαίο οι βοριάδες θα πνέουν με 6 και πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ, σύμφωνα με την ΕΜΥ και το meteo.gr.

ΑΘΗΝΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια, βόρειοι άνεμοι 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία από 25 έως 36 βαθμούς. Στα βόρεια του νομού η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

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Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα σύντομου όμβρου στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: ΙΔΙΑ ΖΕΣΤΗ, ΑΣΤΑΘΕΙΑ ΣΤΑ ΟΡΕΙΝΑ

Η Παρασκευή θα κυλήσει με ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές. Το απόγευμα αναμένονται τοπικοί όμβροι κυρίως στα ορεινά, ενώ στη Μακεδονία δεν αποκλείονται μεμονωμένες καταιγίδες. Οι μέγιστες θα παραμείνουν στους 34 με 36 και τοπικά στους 37 με 38 βαθμούς. Οι βόρειοι-βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάνουν τα 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά τα 6 μποφόρ.

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ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ: ΜΙΚΡΗ ΑΝΟΔΟΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΜΕΛΤΕΜΙΟΥ

Το Σάββατο η θερμοκρασία θα ανέβει κατά 1 με 2 βαθμούς, με πιθανές τιμές 38 με 39 βαθμών στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Ο Δημήτρης Ζιακόπουλος τοποθετεί τη βασική άνοδο στο Σάββατο, ενώ ο Θοδωρής Κολυδάς βλέπει την κορύφωση της θερμότερης φάσης στο διάστημα 8–10 Αυγούστου.

Την Κυριακή διατηρείται η ζέστη χωρίς νέα αξιόλογη άνοδο. Στα ανατολικά και στο Αιγαίο οι βοριάδες θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ. Η γενική τάση παραμένει ξηρή, χωρίς οργανωμένη μεταβολή του καιρού.

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