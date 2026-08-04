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Έναν ακόμη ασφαλή, σύγχρονο, λειτουργικό χώρο παιχνιδιού και δημιουργικής απασχόλησης για τα παιδιά και τις οικογένειες της πόλης θα αποκτήσει σύντομα η στην Νέα Ερυθραία.

Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε τη δωρεά της «SEAJETS» ιδιοκτησίας του κου Μάριου Ηλιόπουλου, συνολικής αξίας 100.000 ευρώ για την πλήρη ανακατασκευή της Παιδικής Χαρά στην Πλατεία 28ης Οκτωβρίου, με όλες τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις ποιότητας και ασφάλειας αλλά και σύγχρονες προδιαγραφές.

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Ο Δήμαρχος Κηφισιάς κ. Βασίλης Ξυπολυτάς δήλωσε:

«Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τη SEAJETS και τον κ. Μάριο Ηλιόπουλο, που για ακόμη μία φορά στέκονται έμπρακτα δίπλα στη Νέα Ερυθραία και στα παιδιά του Δήμου μας.

Συνεχίζουμε με συνεργασίες που έχουν ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα και με έργα που δημιουργούν ασφαλέστερα και καλύτερα σχολεία για τους μαθητές μας»!