ΗΠΑ και Ιράν ενδέχεται να καταλήξουν σε συμφωνία σήμερα ή αύριο για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, δήλωσε σε συνέντευξή του ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ.
«Συνομιλούμε με τους Ιρανούς. Υπάρχει πιθανότητα να έχουμε συμφωνία σήμερα ή αύριο για το άνοιγμα των στενών και τη μετάβαση σε μια πιο ομαλή κατάσταση σε αυτή τη σύγκρουση», δήλωσε ο Μπέσεντ στο CNBC.
Ερωτηθείς σχετικά με το αν θα επιτραπεί στο Ιράν να επιβάλει διόδια, ο Υπουργός Οικονομικών δήλωσε ότι η συμφωνία θα διασφαλίζει την ελευθερία κίνησης.
«Θα υπάρχει ελευθερία ναυσιπλοΐας», ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών. «Παρόλο που η κατάσταση εκεί παραμένει ρευστή τις τελευταίες ημέρες, είδαμε αρκετά πλοία να εξέρχονται ακόμη και τώρα».
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το αμερικανικό αργό πετρέλαιο υποχώρησαν κατά περίπου 4%, διαπραγματευόμενα κάτω από τα 77 δολάρια το βαρέλι μετά τις δηλώσεις του υπουργού. Ο Μπέσεντ σημείωσε ότι αναμένει περαιτέρω πτώση των τιμών μόλις ανοίξει ο Ορμούζ.
Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το Σαββατοκύριακο ότι ματαίωσε μια μεγάλη επίθεση κατά του Ιράν για να επιτραπούν οι διαπραγματεύσεις για το ξαναάνοιγμα του Ορμούζ. Ο Τραμπ έχει αφήσει επανειλημμένα να εννοηθεί ότι μια συμφωνία για την επίλυση της σύγκρουσης ήταν κοντά, μόνο και μόνο για να κλιμακωθούν εκ νέου οι εχθροπραξίες με την Τεχεράνη.