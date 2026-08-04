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ΗΠΑ και Ιράν ενδέχεται να καταλήξουν σε συμφωνία σήμερα ή αύριο για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, δήλωσε σε συνέντευξή του ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ.

«Συνομιλούμε με τους Ιρανούς. Υπάρχει πιθανότητα να έχουμε συμφωνία σήμερα ή αύριο για το άνοιγμα των στενών και τη μετάβαση σε μια πιο ομαλή κατάσταση σε αυτή τη σύγκρουση», δήλωσε ο Μπέσεντ στο CNBC.

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Ερωτηθείς σχετικά με το αν θα επιτραπεί στο Ιράν να επιβάλει διόδια, ο Υπουργός Οικονομικών δήλωσε ότι η συμφωνία θα διασφαλίζει την ελευθερία κίνησης.

Treasury Secretary Bessent: "I think there's a chance we may have a deal today or tomorrow to open the strait." pic.twitter.com/HvXdLE5hyg August 4, 2026

«Θα υπάρχει ελευθερία ναυσιπλοΐας», ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών. «Παρόλο που η κατάσταση εκεί παραμένει ρευστή τις τελευταίες ημέρες, είδαμε αρκετά πλοία να εξέρχονται ακόμη και τώρα».

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το αμερικανικό αργό πετρέλαιο υποχώρησαν κατά περίπου 4%, διαπραγματευόμενα κάτω από τα 77 δολάρια το βαρέλι μετά τις δηλώσεις του υπουργού. Ο Μπέσεντ σημείωσε ότι αναμένει περαιτέρω πτώση των τιμών μόλις ανοίξει ο Ορμούζ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το Σαββατοκύριακο ότι ματαίωσε μια μεγάλη επίθεση κατά του Ιράν για να επιτραπούν οι διαπραγματεύσεις για το ξαναάνοιγμα του Ορμούζ. Ο Τραμπ έχει αφήσει επανειλημμένα να εννοηθεί ότι μια συμφωνία για την επίλυση της σύγκρουσης ήταν κοντά, μόνο και μόνο για να κλιμακωθούν εκ νέου οι εχθροπραξίες με την Τεχεράνη.