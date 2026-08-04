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Τα αποτελέσματα που έρχονται από τις προκριματικές εκλογές, ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, μας λένε ότι η ομίχλη είναι πυκνή και στο Δημοκρατικό Κόμμα.

Μέχρι στιγμής, η εστίαση έχει επικεντρωθεί κυρίως στην απουσία ενός πραγματικού ηγέτη μετά την καθυστερημένη αποχώρηση του Τζο Μπάιντεν και την αποτυχία της Καμάλα Χάρις.

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Αλλά δεν υπάρχει έλλειψη νέων προσωπικοτήτων.

Θα έχουν, όμως, χρόνο να γίνουν γνωστοί στους Αμερικανούς ψηφοφόρους, πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2028;

Ο 47ος Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ήταν αυτός που μας έχει δώσει την αίσθηση ότι η αμερικανική πολιτική είναι ένα αυτοκίνητο που τρέχει όλη τη νύχτα με σβηστά τα φώτα του.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει κατεδαφίσει το παλιό Ρεπουμπλικανικό κατεστημένο και έχει παραμερίσει πολλές από τις θεμελιώδεις αξίες του συντηρητικού κόσμου, από το ελεύθερο εμπόριο μέχρι το ελάχιστο κράτος που εμπιστεύεται τα πάντα σε ιδιώτες.

Με τους δασμούς, τον υπέρμετρο κρατισμό, τις επιθέσεις στους θεσμούς που προστατεύουν τους μηχανισμούς της δημοκρατίας και δίνοντας χώρο σε υποστηρικτές μιας αυταρχικής μετατόπισης τεχνολογικής ή παραδοσιακής φύσης, ο Τραμπ έχει σπείρει παντού ερείπια.

Κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει η αμερικανική δεξιά μετά από αυτόν.

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Αλλά τα αποτελέσματα που έρχονται από τις προκριματικές εκλογές, ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, μας λένε ότι η ομίχλη είναι πυκνή και στην αριστερά. Το μεγάλο πρόβλημα του Δημοκρατικού Κόμματος βρίσκεται στην έλλειψη ενός πραγματικού ηγέτη μετά την καθυστερημένη αποχώρηση του Τζο Μπάιντεν και την αποτυχία της Καμάλα Χάρις στις προεδρικές εκλογές.

Όσον αφορά την ψηφοφορία της 3ης Νοεμβρίου, μια νίκη των Δημοκρατικών στη Βουλή και ίσως και στη Γερουσία είναι δεδομένη, υποθέτοντας ότι ο Τραμπ δεν θα ασκήσει πιέσεις.

Αυτό πιθανότατα ισχύει, τουλάχιστον για τη Βουλή, αλλά οι επιτυχίες των σοσιαλιστών υποψηφίων που υποστηρίζονται από τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης Μαμντάνι εναντίον των δομών του Δημοκρατικού Κόμματος, πυροδοτούν μια επανάσταση στην αριστερά.

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Αυτή είναι η εξέγερση των νέων που εξοργίζονται από τις οικονομικές τους δυσκολίες και έχουν λαϊκιστικές τάσεις, αποφασισμένοι να εκδιώξουν μια παραδοσιακή πολιτική τάξη που είναι πραγματιστική, ίσως και κυνική, αλλά σε κάθε περίπτωση γερνάει.

Ένας μετασχηματισμός που ξεκίνησε στη Νέα Υόρκη και θα μπορούσε να συνεχιστεί τις επόμενες εβδομάδες με την απομάκρυνση των εν ενεργεία βουλευτών σε κάθε γωνιά της Αμερικής, από το Τέξας μέχρι το Μίσιγκαν, μέσω του Κολοράντο, της Μασαχουσέτης και του Κονέκτικατ.

Μπορεί να είναι μια φυσική, αναπόφευκτη μετατόπιση.

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Αλλά θα μπορούσε να τρομάξει πολλούς μετριοπαθείς ψηφοφόρους.

Η προπαγάνδα του Ντόναλντ Τραμπ ήδη παρουσιάζει τους Δημοκρατικούς ως κόμμα κομμουνιστών.

Σε κάθε περίπτωση, ένας βαθύς μετασχηματισμός βρίσκεται επίσης σε εξέλιξη στην αριστερά, ανάμεσα στο τέλος των δυναστειών .

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Εν ολίγοις, λίγους μήνες πριν τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις Η.Π.Α., βρισκόμαστε σε μια πυκνή ομίχλη.

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Ακόμα και για εμάς τους Ευρωπαίους, μετά το πέρας των εκλογών του Νοέμβρη, θα εξακολουθούμε να έχουμε να κάνουμε με πολύ διαφορετικές Ηνωμένες Πολιτείες από αυτές που γνωρίζαμε μέχρι τώρα.