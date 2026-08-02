Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ένοπλος άνοιξε πυρ το απόγευμα του Σαββάτου σε εστιατόριο της αλυσίδας In-N-Out Burger στο Τουίν Φολς, προκαλώντας τον θάνατο τριών ατόμων και τον τραυματισμό επτά ακόμη ανθρώπων.

Οι τοπικές Αρχές επιβεβαίωσαν ότι ο φερόμενος ως δράστης είναι νεκρός και διαβεβαίωσαν τους πολίτες ότι δεν υφίσταται πλέον κίνδυνος για την τοπική κοινότητα.

Αστυνομικές δυνάμεις διεξάγουν έρευνες για να εξακριβώσουν την ταυτότητα του δράστη, τα κίνητρα της επίθεσης και τον ρόλο ενός δεύτερου ένοπλου πολίτη που φέρεται να αντέδρασε.

Το εστιατόριο, όπου συνέβη το περιστατικό, είχε ξεκινήσει τη λειτουργία του μόλις μία εβδομάδα πριν, προσελκύοντας πλήθος επισκεπτών από την ευρύτερη περιοχή του Αϊντάχο.

Μετά το αιματηρό συμβάν, οι Αρχές απέκλεισαν προσωρινά την περιοχή και τους γύρω δρόμους, ενώ επιχειρήσεις τέθηκαν σε κατάσταση ασφαλείας για την προστασία των πολιτών.

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Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου στην πόλη Τουίν Φολς του Αϊντάχο, όταν ένοπλος άνοιξε πυρ μέσα και έξω από εστιατόριο της αλυσίδας In-N-Out Burger, αφήνοντας πίσω του τρεις νεκρούς και επτά τραυματίες. Ο φερόμενος ως δράστης εντοπίστηκε νεκρός λίγο αργότερα, ενώ οι Αρχές διαβεβαίωσαν ότι δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος για την τοπική κοινωνία.

Τρεις νεκροί και επτά τραυματίες

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του δήμου Τουίν Φολς, Τζος Πάλμερ, τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την επίθεση, ενώ άλλοι επτά τραυματίστηκαν, αρκετοί από αυτούς σοβαρά. Οι Αρχές δεν έχουν ακόμη δώσει στη δημοσιότητα τα στοιχεία των θυμάτων, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ενημέρωσης των οικογενειών τους. Παραμένει επίσης αδιευκρίνιστο εάν ο δράστης περιλαμβάνεται στον αριθμό των νεκρών.

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WATCH: Active shooter roaming around Twin Falls Visitor Center in Idaho, seen firing at a Tesla vehicle. pic.twitter.com/QGOViBoLMR — Noteworthy News (@newsnoteworthy) August 1, 2026

Νεκρός ο δράστης – Εξετάζονται τα κίνητρά του

Ο αρχηγός της Αστυνομίας του Τουίν Φολς, Μάθιου Χικς, ανακοίνωσε ότι ο ύποπτος είναι νεκρός και ότι όλες οι εντολές παραμονής σε ασφαλές σημείο έχουν αρθεί.

«Πιστεύουμε ότι η απειλή για την κοινότητα έχει τελειώσει», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Οι ερευνητές προσπαθούν πλέον να εξακριβώσουν την ταυτότητα και τα κίνητρα του δράστη, ενώ εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα γύρω από την υπόθεση. Μέχρι στιγμής, οι Αρχές εκτιμούν ότι επρόκειτο για έναν μόνο ένοπλο.

Μόλις μία εβδομάδα λειτουργίας

Το εστιατόριο είχε ανοίξει τις πόρτες του στις 24 Ιουλίου, μόλις μία εβδομάδα πριν από την επίθεση, αποτελώντας το πρώτο κατάστημα της γνωστής αλυσίδας στην περιοχή και προσελκύοντας καθημερινά πλήθος επισκεπτών.

Several people were killed in a shooting Saturday afternoon at an In-N-Out restaurant in Twin Falls, Idaho, local authorities said.



Social media video obtained by CBS News shows people fleeing a shopping center parking lot as multiple gunshots are heard. In the video, a person… pic.twitter.com/LslZIaUEa7 Advertisement August 2, 2026

Πανικός και μαρτυρίες από το σημείο

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν πελάτες και εργαζομένους να εγκαταλείπουν πανικόβλητοι το εστιατόριο, ενώ ακούγονται συνεχείς πυροβολισμοί.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι είδαν τον ένοπλο να κρατά όπλο τύπου AR κοντά στον χώρο του drive-thru, ενώ ένας ένοπλος πολίτης φέρεται να ανταπέδωσε τα πυρά. Οι πληροφορίες αυτές διερευνώνται από τις Αρχές και δεν έχουν επιβεβαιωθεί επισήμως ως προς τον ρόλο που διαδραμάτισε ο δεύτερος ένοπλος.

WATCH: New video appears to show an armed person firing a handgun during the active shooting in Twin Falls, Idaho. pic.twitter.com/t5e9wRnm5H Advertisement August 1, 2026

BREAKING: At least 3 killed, 2 injured after shooting in Twin Falls, Idaho; suspect(s) not in custody pic.twitter.com/s17MeLyH0g — BNO News (@BNONews) August 1, 2026

BREAKING: Suspect deceased following active shooter incident in Twin Falls, Idaho, police say.



There are an unknown number of fatalities and injuries, the police chief says. https://t.co/RuyIrXDj62 pic.twitter.com/Wx0b1AhJ3F — Noteworthy News (@newsnoteworthy) August 1, 2026

Αποκλείστηκε η περιοχή

Μετά τους πυροβολισμούς, η Αστυνομία απέκλεισε τους γύρω δρόμους, καθώς και τη γέφυρα Πέριν, τη βασική οδική σύνδεση πάνω από το φαράγγι του ποταμού Σνέικ. Παράλληλα, επιχειρήσεις και εμπορικά καταστήματα της περιοχής τέθηκαν προσωρινά σε καθεστώς lockdown, ενώ στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές και διασωστικές δυνάμεις.

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Ο γερουσιαστής του Αϊντάχο, Μάικ Κρέιπο, ευχαρίστησε τους διασώστες για την άμεση κινητοποίησή τους, αναφέροντας σε ανάρτησή του ότι είναι «ευγνώμων για την άμεση ανταπόκριση των πρώτων ανταποκριτών του Αϊντάχο».

I’m monitoring the news out of Twin Falls of an active shooter situation. I urge locals and visitors to obey all directions from law enforcement, avoid the area, and report any suspicious activity immediately. I’m grateful for the swift response of Idaho’s first responders. — Senator Mike Crapo (@MikeCrapo) August 1, 2026

Με πληροφορίες από reuters και apnews.com

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