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Ο σεφ Τάσος Μαντής επιμελείται ένα διαρκώς εξελισσόμενο μενού με έμφαση στην εποχικότητα και τις ποιοτικές πρώτες ύλες, το οποίο περιλαμβάνει επιλογές για κάθε προτίμηση.

Η ομάδα του εστιατορίου συνεργάζεται με εξειδικευμένους επαγγελματίες για τη δημιουργία signature cocktails, τη λίστα κρασιών και την ιδιαίτερη μουσική επένδυση του χώρου.

Ο ανακαινισμένος χώρος συνδυάζει στοιχεία μινιμαλισμού και industrial αισθητικής, λειτουργώντας ως ένας ατμοσφαιρικός προορισμός για βραδινή έξοδο με δυνατότητα πραγματοποίησης κρατήσεων.

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Σε όσους θέλουν να παρατείνουν τη βραδιά τους μετά την παράσταση, αλλά και όσους αναζητούν έναν αυτόνομο γαστρονομικό προορισμό στην καρδιά της Αθήνας απευθύνεται το rooftopbar του Amphibian που έχει ανοίξει τις πόρτες του στον 7ο όροφο της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση, στην ταράτσα του κτιρίου, λειτουργώντας αυτόνομα από το εστιατόριο.

Στην πλήρως ανακαινισμένη, ανοιχτή κουζίνα της ταράτσας της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση, η ομάδα του βραβευμένου με Michelin σεφ Patron Τάσου Μαντή δημιουργεί ένα μενού που εξελίσσεται διαρκώς, με έμφαση στην εποχικότητα και την επιλεγμένη πρώτη ύλη. Ξεχωριστά πιάτα που μπορούν να μοιραστούν ή να απολαύσουν οι επισκέπτες με τον δικό τους ρυθμό: από την εμβληματική γαρίδα του σεφ, ένα από τα πρώτα signature πιάτα του Soil, μέχρι ράμεν χελιού, σνίτσελ μαύρου χοίρου με σελινόριζα και μοσχαρίσιο ταρτάρ με αλμυρή βάφλα.

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Με πανοραμική θέα στην Ακρόπολη, signature cocktails από τους Bespoke Directors και δημιουργικά πιάτα φτιαγμένα για να μοιράζονται, γίνεται ένας από τους πιο ατμοσφαιρικούς προορισμούς για βραδινή έξοδο στην Αθήνα, ειδικά την ώρα που ο αττικός ουρανός αλλάζει χρώματα.

Τη μουσική επιμέλεια υπογράφει ο Γιώργος Σεράγος του Best Radio 92,6, με ένα soundtrack που αλλάζει ρυθμό όσο προχωρά η βραδιά, από το χαλαρό aperitivo μέχριτις πιο ζωντανές ώρες της νύχτας.

yiamouris studio

Μια transitional gastronomy εμπειρία μάς προσφέρει την πιο σωστή μετάβαση της βραδιάς

Ο σεφ patron Τάσος Μαντής, ο Άλεξ Μουρίδης και η ομάδα του Soil συστήνουν στο αθηναϊκό κοινό το Amphibian. Μια σύγχρονη, à lacarte γαστρονομική πρόταση, που εξελίσσεται διαρκώς. Το μενού αλλάζει, προσαρμόζεται και ακολουθεί τις εποχές και τη διαθεσιμότητα της πρώτης ύλης, αφήνοντας πάντα χώρο για πειραματισμό. Ανάμεσα στη μεσογειακή και τη διεθνή κουζίνα, με έμφαση σε καθαρές πρώτες ύλες από επιλεγμένους τοπικούς παραγωγούς, το Amphibian προσφέρει επιλογές για κρέας, ψάρι, vegetarian και vegan πιάτα.

Η ανοιχτή κουζίνα φέρνει τη διαδικασία της δημιουργίας στο προσκήνιο, μετατρέποντας το μαγείρεμα σε μέρος της εμπειρίας. Τα πιάτα σερβίρονται σε custom κεραμικά του MudLab, σχεδιασμένα ειδικά για το Amphibian, ενώ τη συνολική εμπειρία συμπληρώνουν γαστρονομικά cocktails και μια σύγχρονη λίστα κρασιών που κινείται ελεύθερα ανάμεσα σε διαφορετικές εκφράσεις του terroir, από καθαρές και ακριβείς οινοποιήσεις έως πιο ζωντανές, αυθόρμητες ζυμώσεις.

yiamouris studio

Το Amphibian αναπτύσσεται σε έναν πλήρως ανακαινισμένο χώρο στον 6ο και τον 7ο όροφο της Στέγης, με ανεμπόδιστη θέα στην Ακρόπολη και την πόλη. Η αισθητική του ισορροπεί ανάμεσα στο Japandi minimalism και το art-house, συνδυάζοντας γήινα και industrial υλικά, φυσικό και playful φωτισμό, καθώς και εικαστικά στοιχεία εμπνευσμένα από τον κόσμο της φύσης. Καθώς η ημέρα φτάνει στο τέλος της και έρχεται το βράδυ, το εστιατόριο και το αυτόνομο rooftopbar αλλάζουν vibes, με curatedηχοτοπίαπου κινούνται από elegant μελωδίες και airyindiepop μέχρι neo-soul, funkyjazz και groovy ήχους, διαμορφώνοντας μια μουσική ταυτότητα που μεταβάλλεται μαζί με τον χώρο και τους ανθρώπους του.

Ανοιχτό, με κρατήσεις ή χωρίς, το Amphibian προσκαλεί το κοινό να ανέβει στους πάνω ορόφους της Στέγης και να ζήσει μια πιο ολοκληρωμένη εμπειρία επίσκεψης.

Το σύστημα κρατήσεων έχει ανοίξει στο Amphibian – Transitional Gastronomy και τηλεφωνικά στο +30 210 924 5401.