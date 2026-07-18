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Υπάρχουν ιστορίες επιτυχίας που ξεχωρίζουν όχι μόνο για τα οικονομικά τους μεγέθη, αλλά γιατί αποδεικνύουν ότι η σκληρή δουλειά, η επιμονή και η συνέπεια μπορούν να οδηγήσουν στην κορυφή. Μία από αυτές είναι η πορεία του ελληνικής καταγωγής Πάνου Χρίστου, του ανθρώπου που σήμερα βρίσκεται στο τιμόνι της Pret A Manger, της αλυσίδας που έχει αλλάξει τις διατροφικές συνήθειες εκατομμυρίων εργαζομένων στο Λονδίνο και σε πολλές ακόμη μεγαλουπόλεις του κόσμου. Στο Λονδίνο τακτικός πελάτης ο πρίγκιπας William.

Η επαγγελματική του διαδρομή δεν ξεκίνησε από κάποιο μεγάλο πανεπιστήμιο ή οικογενειακή επιχείρηση. Ως έφηβος εργάστηκε στα McDonald’s για να αποκτήσει το πρώτο του εισόδημα. Έπαιρνε 2,75 λίρες την ώρα. Εκεί, όμως, έμαθε δύο μαθήματα που έμελλε να καθορίσουν ολόκληρη την καριέρα του: την αξία της εξυπηρέτησης του πελάτη και τη σημασία της καθημερινής προσπάθειας.

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Με πατέρα ελληνικής και ιταλικής καταγωγής, οδηγό ταξί, και μητέρα Ελληνοκύπρια νοσηλεύτρια, μεγάλωσε σε μια οικογένεια που δίδαξε ότι τίποτα δεν χαρίζεται. Αυτή η φιλοσοφία τον ακολούθησε σε κάθε επαγγελματικό βήμα.

Σήμερα η Pret A Manger αριθμεί 700 καταστήματα στη Βρετανία, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Χονγκ Κονγκ, στο Ντουμπάι και σε άλλες αγορές, με τον Πάνο Χρίστου να έχει την ευθύνη μιας διεθνούς επιχείρησης που εξυπηρετεί καθημερινά εκατομμύρια πελάτες.

Η μάχη για το… μεσημεριανό

Τα τελευταία χρόνια η αγορά του έτοιμου φαγητού έχει αλλάξει δραστικά. Ο πληθωρισμός, η αύξηση του κόστους ζωής και οι νέες διατροφικές συνήθειες αναγκάζουν τις επιχειρήσεις να προσαρμόζονται συνεχώς.

Η Pret επιχειρεί να ισορροπήσει ανάμεσα σε οικονομικές επιλογές για τον καθημερινό εργαζόμενο και σε πιο ποιοτικά, premium προϊόντα, όπως μεγάλες σαλάτες και γεύματα υψηλής διατροφικής αξίας. Πρόκειται για μια στρατηγική που επιχειρεί να καλύψει διαφορετικά πορτοφόλια και διαφορετικές ανάγκες, σε μια περίοδο που ο ανταγωνισμός από τα σούπερ μάρκετ και τις αλυσίδες γρήγορου φαγητού γίνεται ολοένα και πιο έντονος.

Ένα παράδειγμα για τον ελληνισμό της διασποράς

Η επιτυχία του Πάνου Χρίστου δεν αποτελεί μόνο επιχειρηματικό επίτευγμα. Είναι ακόμη μία υπενθύμιση της δυναμικής που διαθέτει ο ελληνισμός της διασποράς. Από τη ναυτιλία και τις επενδύσεις μέχρι την τεχνολογία, την εστίαση και το λιανεμπόριο, Έλληνες και Ελληνοκύπριοι έχουν διακριθεί διεθνώς, κατακτώντας θέσεις ευθύνης σε μερικές από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κόσμου.

Ο ίδιος εξακολουθεί να αναφέρεται συχνά στα πρώτα του επαγγελματικά βήματα, επισημαίνοντας ότι δεν ξεχνά ποτέ από πού ξεκίνησε. Ίσως αυτό να αποτελεί και το σημαντικότερο μήνυμα της πορείας του: ότι η πραγματική επιτυχία δεν μετριέται μόνο με τους ισολογισμούς, αλλά με την ικανότητα να εξελίσσεσαι χωρίς να χάνεις τις αξίες που σε διαμόρφωσαν