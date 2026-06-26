Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Ιμπραχίμ Χαλντούν Χίλμι παραδόθηκε στις αμερικανικές αρχές αφού εντοπίστηκε και συνελήφθη στην Τουρκία μετά από ένα χρόνο διαφυγής.

Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει διώξεις για ενορχήστρωση απάτης ύψους 3,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά του ομοσπονδιακού συστήματος υγείας Medicare.

Ο Χίλμι χρησιμοποιούσε εταιρείες ως προσωπείο για να υποβάλλει δόλιες αιτήσεις πληρωμής για ιατρικό εξοπλισμό που δεν παραδόθηκε ποτέ σε ασθενείς.

Η επιχείρηση σύλληψής του πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία των τουρκικών αρχών και του FBI στο πλαίσιο της καταστολής του οργανωμένου εγκλήματος.

Η υπόθεση αυτή αποτελεί τη δεύτερη σημαντική σύλληψη για απάτη στο Medicare μέσα σε διάστημα μίας εβδομάδας από τις αμερικανικές διωκτικές αρχές.

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Ο «εγκέφαλος» ενός από τα μεγαλύτερα προγράμματα απάτης που κατηγορείται για κλοπή ύψους 3,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων από το σύστημα Medicare παραδόθηκε στα χέρια της αμερικανικής δικαιοσύνης που τον εντόπισε στην Τουρκία. Ο Ιμπραχίμ Χαλντούν Χίλμι που είχε διαφύγει από τις ΗΠΑ τον Μάιο του 2025, μεταφέρθηκε αεροπορικώς στη Φλόριντα των ΗΠΑ για να δικαστεί, όπως ανακοίνωσε το FBI.

Συνελήφθη στην Τουρκία ο Ιμπραχίμ Χαλντούν Χίλμι για απάτη-μαμούθ $3,7 δισεκατομμυρίων

Ο Διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, χαρακτήρισε την επιχείρηση ως μια σημαντική νίκη στις προσπάθειες του FBI να εντοπίσει φυγάδες που κατηγορούνται για την κλοπή χρημάτων των φορολογουμένων.

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«Ο Ιμπραχίμ Χαλντούν Χίλμι κατηγορείται για μια από τις μεγαλύτερες απάτες Medicare στην ιστορία, έχοντας ενορχηστρώσει ένα τεράστιο κύκλωμα εξαπάτησης του συστήματος ύψους 3,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων», δήλωσε ο Διευθυντής του FBI στο Fox News Digital.

“Ibrahim Khaldoon Hilmi is charged with one of the biggest Medicare scams in history – allegedly orchestrating a massive $3.7 BILLION scheme to defraud Medicare. He’s been on the run since May of 2025 – but we got him.



Thanks to outstanding work from FBI Miami, the Justice… pic.twitter.com/gyLAFTrnTQ June 22, 2026

Ύστερα από ένα χρόνο διαφυγής, οι τουρκικές αρχές τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν στην Τουρκία. Η Ομάδα Αντιμετώπισης Κρίσιμων Περιστατικών του FBI πραγματοποίησε μια επιχείρηση, στο πλαίσιο επίσημης διαδικασίας, για τη μεταφορά ενός υπόπτου από μια ξένη χώρα πίσω στη δικαιοδοσία των ΗΠΑ.

Για την επιτυχία της επιχείρησης συνεργάστηκαν το FBI του Μαϊάμι, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, οι τουρκικές αρχές καθώς έγινε ειδική μνεία στον πρέσβη των ΗΠΑ στην Τουρκία, Τομ Μπάρακ, του οποίου το διπλωματικό έργο, θεωρείται πως διαδραμάτισε καθοριστικό παράγοντα για την υλοποίηση της αποστολής.

Το περιστατικό αυτό αποτελεί τη δεύτερη σημαντική σύλληψη κατηγορούμενου για απάτη κατά του Medicare μέσα σε λιγότερο από μία εβδομάδα.

Την περασμένη Πέμπτη, το FBI ανακοίνωσε ότι μετέφερε πίσω στις ΗΠΑ τον Χέρμπερτ Κιμπλ, ο οποίος φέρεται να διέφευγε της σύλληψης από το 2024, έχοντας κατηγορηθεί για ξεχωριστή απάτη κατά του Medicare, αξίας περίπου 1,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Συνολικά, οι δύο αυτές υποθέσεις αφορούν απάτες ύψους περίπου 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, οι οποίες είχαν ως στόχο συστήματα υγείας που χρηματοδοτούνται από τους φορολογούμενους.

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Ποιος είναι ο Χίλμι

Ο Χίλμι είναι Αμερικανός επιχειρηματίας με έδρα το Ντέλρεϊ Μπιτς της Φλόριντα. Διηύθυνε εταιρείες που στα χαρτιά φαινόταν να είναι νόμιμοι προμηθευτές υγειονομικής περίθαλψης. Όμως στην πραγματικότητα, το δίκτυό του αποτελούσε ένα προσωπείο, που είχε σχεδιαστεί για να αποστραγγίσει τα χρήματα των φορολογουμένων.

Μεταξύ άλλων, η εταιρεία Sunshine Senior Solutions χρέωσε το Medicare για ιατρικό εξοπλισμό για ηλικιωμένους ασθενείς.

Ο Χίλμι κατηγορείται για απάτη με σκοπό την κλοπή του αστρονομικού ποσού των 3,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων από ομοσπονδιακά κονδύλια. Πραγματοποίησε αγορές μέσω αρκετών νόμιμων αμερικανικών επιχειρήσεων και υπέβαλε δόλιες αιτήσεις στο Medicare για ανθεκτικό ιατρικό εξοπλισμό, όπως επιγονατίδες, στηρίγματα καρπού, μαξιλαράκια τραυμάτων, καθετήρες και άλλα είδη.

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Ωστόσο, πολλοί από τους αναφερόμενους ως ασθενείς, είτε δεν ζήτησαν τον συγκεκριμένο εξοπλισμό, είτε δεν τον έλαβαν πότε, είτε αποδείχθηκαν ανύπαρκτα πρόσωπα.

CASE UPDATE FROM FBI MIAMI: The FBI’s successful FTOC (foreign transfer of custody) of Ibrahim Khaldoon Hilmi, who is charged with one of the biggest Medicare scams in history, demonstrates the FBI’s ongoing efforts to bring fraudsters to justice. Hilmi is wanted for his alleged… pic.twitter.com/f20gyDajk4 — FBI Miami (@FBIMiamiFL) June 22, 2026

Υπέβαλλε αιτήματα μέσω εταιρειών εναρμονισμένων με τον νόμο, αποφεύγοντας τις προειδοποιητικές ενδείξεις, που συνήθως ενεργοποιούν τους ελέγχους του Medicare. Όταν οι ομοσπονδιακοί ερευνητές άρχισαν να πλησιάζουν προς την διαλεύκανση της υπόθεσης, ο Χίλμι είχε ένα τελευταίο χαρτί να παίξει.

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Τον Μάιο του 2025 διέφυγε από τις ΗΠΑ, μένοντας μακριά από το αμερικανικό έδαφος και τις αρχές επιβολής νόμου.

Η δίκη

Σύμφωνα με το Al Jazeera, ο Χίλμι θα εμφανιστεί σε ομοσπονδιακό δικαστήριο, όπου θα αντιμετωπίσει κατηγορίες για απάτη, χωρίς να είναι σαφές εάν οι ΗΠΑ μπορούν να ανακτήσουν τα χρήματα που λείπουν.

Όσοι κριθούν ένοχοι θα αντιμετωπίσουν ποινές που κυμαίνονται, ανάλογα με την ανάμειξη τους, από πρόστιμα και αστικές κυρώσεις έως και πολυετείς ποινές φυλάκισης.

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Η υπόθεση του Medicare εντάσσεται στην «Επιχείρησης Gold Rush», η οποία αποτελεί μία συντονισμένη ομοσπονδιακή καταστολή, που στοχεύει σε διακρατικά δίκτυα οργανωμένου εγκλήματος. Ως εκ τούτου, εκατοντάδες κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν ποινικές κατηγορίες και διώξεις.

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Ωστόσο, κατά τη διάρκεια των δύο θητειών Τραμπ, περισσότερα από 70 άτομα που καταδικάστηκαν για απάτη έχουν λάβει χάρη, γεγονός που δημιουργεί ανησυχίες.

Η σύλληψη του Χίλμι ακολουθεί τη δίωξη του Χέρμπερτ Κίμπλε, ο οποίος κατηγορείται για απάτη ύψους 1,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων για απάτη στο Medicare.

Οι δύο υποθέσεις αντιπροσωπεύουν περίπου 5 δισεκατομμύρια δολάρια, σε μελετημένη κλοπή των Αμερικανών φορολογουμένων.

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