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Η υπηρεσία τον αποφυλάκισε πρόωρα, επιτρέποντάς του να συνεχίσει την εγκληματική του δράση, η οποία οδήγησε στον θάνατο τεσσάρων ατόμων.

Μετά την αποκάλυψη των εγκλημάτων του, ο Κίμπολ ομολόγησε τις δολοφονίες και καταδικάστηκε σε πολυετή κάθειρξη.

Η υπόθεση προκάλεσε σοβαρή αμηχανία στις ομοσπονδιακές αρχές, αναγκάζοντάς τες να επιβάλουν αυστηρότερους ελέγχους και νέες διαδικασίες στη διαχείριση των πληροφοριοδοτών τους.

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Δεν είναι συνηθισμένο το FBI, η κύρια υπηρεσία εσωτερικών πληροφοριών και επιβολής ομοσπονδιακών νόμων των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής να πέσει θύμα εξαπάτησης από άτομο που προστάτευε και την ίδια στιγμή εκείνο να διαπράττει εγκλήματα και να αποτελεί πολύτιμο πληροφοριοδότη της υπηρεσίας.

Ποιος είναι ο Σκοτ Κίμπολ

Αυτή είναι η περίπτωση του Σκοτ Κίμπολ που ήταν υπεύθυνος για τη δολοφονία τεσσάρων ατόμων: της Τζένιφερ Μάρκαμ (25 ετών, εξαφανίστηκε τον Φεβρουάριο του 2003), της Λιάν Έμρι (24 ετών, εξαφανίστηκε τον Ιανουάριο του 2003), της Κέισι ΜακΛάουντ (19 ετών, εξαφανίστηκε τον Αύγουστο του 2003) και του θείου του, Τέρι Κίμπαλ (60 ετών, εξαφανίστηκε το φθινόπωρο του 2004).

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Πώς όμως κατόρθωσε να εξαπατήσει το FBI; Ο ειδικός πράκτορας του FBI Τζόναθαν Γκρούσινγκ, ο οποίος ανέλαβε την έρευνα, δήλωσε ότι η υπηρεσία άρχισε να αντιλαμβάνεται το μέγεθος του προβλήματος μόνο μετά την παρέμβαση των δύο πατεράδων.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Κίμπαλ, βρισκόμενος σε φυλακή του Κολοράντο για υποθέσεις μικροκλοπών, μοιραζόταν το κελί του με τον Στιβ Ένις, σύντροφο της Τζένιφερ Μάρκουμ. Τον Δεκέμβριο του 2002, κατάφερε να πείσει το FBI ότι η νεαρή γυναίκα εμπλεκόταν σε ένα υποτιθέμενο σχέδιο δολοφονίας επί πληρωμή. Η υπηρεσία, θεωρώντας τον πολύτιμο πληροφοριοδότη, τον άφησε ελεύθερο και μάλιστα τον πλήρωνε προκειμένου να κερδίσει την εμπιστοσύνη της Μάρκουμ και να συγκεντρώσει στοιχεία.

Στη φυλακή, ο Κίμπολ τροφοδοτούσε το FBI με πληροφορίες για υποτιθέμενα σχέδια δολοφονιών και διαπραγματευόταν την αποφυλάκισή του για να βοηθήσει στην αποτροπή τους. Την ίδια στιγμή, εξαπατούσε και τους συγκρατούμενούς του, πείθοντάς τους ότι τους βοηθούσε να εξαφανίσουν κατηγορίες ή προβλήματα.

Τα θύματα

Λιγότερο από δύο μήνες μετά την αποφυλάκισή του, η Τζένιφερ εξαφανίστηκε. Επτά μήνες αργότερα εξαφανίστηκε και η Κέισι ΜακΛέοντ. Ο πατέρας της τη θυμάται ως ένα εξωστρεφές και διασκεδαστικό κορίτσι.

Ως παιδί ήταν πολύ αθώα, ενώ μετά την αποφοίτησή της από το σχολείο αντιμετώπισε κατά περιόδους προβλήματα με τα ναρκωτικά. Μέχρι τον Αύγουστο του 2003, όμως, φαινόταν να έχει αφήσει πίσω της αυτή τη ζωή. Είχε σταθερή εργασία και ζούσε με τη μητέρα της και τον τότε σύντροφό της, Σκοτ Κίμπολ.

Τότε ο Κίμπολ ισχυρίστηκε ότι είχε βρει ναρκωτικά στο σπίτι και ότι η Κέισι είχε το σκάσει. Ο Ρομπ ΜακΛέοντ παραδέχθηκε ότι αρχικά ήταν περισσότερο θυμωμένος παρά ανήσυχος.

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«Ήθελα να γυρίσει σπίτι αλλά είχε μπλέξει και στο παρελθόν και είχε φύγει ξανά, οπότε δεν ανησυχούσα ιδιαίτερα. Νομίζαμε ότι απλώς διασκέδαζε ή είχε ξαναμπλέξει με τα ναρκωτικά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όταν όμως οι ημέρες έγιναν εβδομάδες, οι εβδομάδες μήνες και οι μήνες χρόνια, η ανησυχία μεγάλωσε.

«Ανησυχούσαμε όλο και περισσότερο, αλλά δεν πιστεύαμε ότι είχε συμβεί κάτι τρομερό. Φοβόμουν περισσότερο ότι ήταν μπλεγμένη με τα ναρκωτικά ή ότι δεν είχε φαγητό», είπε.

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Οι υποψίες του εντάθηκαν όταν η Λόρι αποκάλυψε αργότερα ότι και ο ίδιος ο Κίμπολ είχε εξαφανιστεί το ίδιο Σαββατοκύριακο με την Κέισι.

Κατά την έρευνά του ο Γκρούσινγκ ανακάλυψε ότι ο Κίμπολ συνδεόταν επίσης με την εξαφάνιση της ΛιΑν Έμρι τον Ιανουάριο του 2003. Τις δέκα ημέρες πριν χαθούν τα ίχνη της, η γυναίκα ταξίδευε σε όλη τη χώρα εκδίδοντας ακάλυπτες επιταγές. Στα τελευταία μηνύματα που έστειλε σε ξαδέλφη της, αποκάλυπτε ότι φοβόταν για τη ζωή της και ανέφερε ότι ο «Χάνιμπαλ», πρώην συγκρατούμενος του συντρόφου της Στίβεν Χόλεϊ, την προστάτευε. Το αυτοκίνητό της βρέθηκε εγκαταλελειμμένο στο Μόαμπ της Γιούτα δύο εβδομάδες μετά την τελευταία φορά που είχε θεαθεί ζωντανή.

Ένα τέταρτο πρόσωπο που συνδέθηκε με τον Κίμπολ ήταν ο θείος του, Τέρι. Ο άνδρας εξαφανίστηκε το 2004, όταν ο Κίμπολ ισχυρίστηκε ότι είχε κερδίσει το λαχείο και είχε μετακομίσει στο Μεξικό μαζί με μια εξωτική χορεύτρια.

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Περίπου έξι μήνες μετά την έναρξη της έρευνας και με τέσσερα πλέον θύματα να συνδέονται με τον Κίμπολ, ο Γκρούσινγκ κάθισε απέναντι από τον άνθρωπο που θεωρούσε πλέον κατά συρροή δολοφόνο. Όπως είπε, ο Κίμπολ βρισκόταν στα υψηλότερα επίπεδα των προφίλ του FBI για ναρκισσισμό, ψυχοπάθεια, σαδισμό και μακιαβελισμό.

Ένα αποδεικτικό στοιχείο τοποθέτησε τον Κίμπολ κοντά στο Εθνικό Δάσος Ρουτ το Σαββατοκύριακο της εξαφάνισης της Κέισι. Στην περιοχή είχε βρεθεί ένα ανθρώπινο κρανίο και οι εξετάσεις DNA επιβεβαίωσαν ότι ανήκε στην Κέισι.

Σε μία από τις πιο ανατριχιαστικές αποκαλύψεις της υπόθεσης, έγινε γνωστό ότι ο Κίμπολ είχε πάει τη μητέρα της Κέισι ακριβώς στο σημείο όπου είχε εγκαταλείψει τα λείψανα της κόρης της κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του μέλιτος, λίγες εβδομάδες μετά τη δολοφονία.

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Η ανακάλυψη των λειψάνων

Η ανακάλυψη των λειψάνων της οδήγησε τον Κίμπολ σε συμφωνία με τις Αρχές το 2009. Δήλωσε ένοχος για ανθρωποκτονία δευτέρου βαθμού στις υποθέσεις των τεσσάρων θυμάτων, αποφεύγοντας βαρύτερες κατηγορίες με αντάλλαγμα να οδηγήσει τους ερευνητές στα λείψανα των υπολοίπων. Ήδη εξέτιε ποινή 48 ετών για απάτες, μετά την καταδίκη του το 2008.

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Τα λείψανα της ΛιΑν Έμρι εντοπίστηκαν στα Book Cliffs της Γιούτα και του θείου Τέρι κοντά στο Βέιλ του Κολοράντο. Όμως, όταν ο Κίμπολ δεν κατάφερε να οδηγήσει τις Αρχές στην Τζένιφερ Μάρκουμ, οι εισαγγελείς επαναδιαπραγματεύτηκαν τη συμφωνία και η ποινή του αυξήθηκε στα 70 χρόνια κάθειρξης.

Το 2020 προστέθηκαν ακόμη τέσσερα χρόνια στην ποινή του για αποτυχημένο σχέδιο απόδρασης το 2017 και σχεδιασμό νέας δολοφονίας. Μέχρι τη συνταξιοδότησή του από το FBI το 2021, ο Γκρούσινγκ συνέχισε να αναζητά την Τζένιφερ.

«Πιθανότατα μίλησα μαζί του περίπου 50 φορές. Μας έστελνε σε αμέτρητα αδιέξοδα φαράγγια. Μας έδινε χάρτες που σχεδίαζε ο ίδιος και ενημέρωνε τους δικηγόρους του για νέα σημεία προς έρευνα, αλλά δεν τη βρήκαμε ποτέ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Ο Κίμπολ συνέχισε να δίνει διαφορετικές εκδοχές ακόμη και μέσα από τη φυλακή. Σε συνέντευξη στην εκπομπή 20/20 του ABC υποστήριξε ότι ήταν απλώς ένας «μηχανισμός» στις δολοφονίες των τριών γυναικών και ότι υπήρχαν συνεργοί. Παράλληλα, σύμφωνα με τους δικηγόρους του, ισχυρίστηκε ότι είχε σκοτώσει έως και 50 ανθρώπους.

Ο Γκρούσινγκ θεωρεί ότι η ιστορία περί συνεργών είναι ακόμη ένα ψέμα του ανθρώπου που πέρασε τη ζωή του προσπαθώντας να ελέγχει την αφήγηση των γεγονότων. Ωστόσο, δηλώνει βέβαιος ότι υπάρχουν και άλλα θύματα.

«Μου είπε προσωπικά ότι είχε σκοτώσει 21 ανθρώπους και μου έδωσε έναν γρίφο για να λύσω, προσπαθώντας να με παρασύρει σε μια ακόμη αδιέξοδη έρευνα», ανέφερε.

Καταδικάστηκε το 2009 σε 70 χρόνια κάθειρξη, επιπλέον της προηγούμενης ποινής του, αφού ομολόγησε τη δολοφονία τεσσάρων ατόμων στο πλαίσιο συμφωνίας για την αποφυγή της θανατικής ποινή.

Η υπόθεση, βέβαια, προκάλεσε σοβαρή αμηχανία στο FBI και οδήγησε σε ερωτήματα για το πώς ο Κίμπολ κατάφερε επί χρόνια να εξαπατά και να χειραγωγεί την υπηρεσία. Σύμφωνα με τον Γκρούσινγκ, ακολούθησαν αλλαγές στις διαδικασίες διαχείρισης πληροφοριοδοτών, με αυστηρότερους ελέγχους και υποχρεωτική παρουσία δύο πρακτόρων σε κάθε συνάντηση.