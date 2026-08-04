Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο πράκτορας του FBI Patrick Steven Yaroch κατηγορείται για την κλοπή κρυπτονομισμάτων αξίας άνω των 900.000 δολαρίων από λογαριασμούς που παρακολουθούσε η υπηρεσία.

Ο 37χρονος φέρεται να εκμεταλλεύτηκε την εσωτερική του πρόσβαση για να μεταφέρει τα παράνομα κεφάλαια σε προσωπικό του λογαριασμό κατά τη διάρκεια ερευνών.

Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του πρώην πράκτορα, ενώ ο ίδιος φέρεται να παραδέχθηκε την πράξη του κατά τη διάρκεια ανάκρισης στο σπίτι του.

Η έρευνα αποκάλυψε ότι ο κατηγορούμενος χρησιμοποίησε το ChatGPT για να αναζητήσει τρόπους διαφυγής από τη χώρα με το χρηματικό ποσό που είχε αποσπάσει.

Το FBI απέλυσε τον Yaroch και διαβεβαίωσε ότι δεν ανέχεται τέτοιες συμπεριφορές, καθώς η δικαστική διαδικασία για την υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη.

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Στη δίνη ενός απίστευτου θρίλερ βρίσκεται αντιμέτωπος πράκτορας του FBI που φέρεται να έκλεψε κρυπτονομίσματα αξίας άνω των 900.000 δολαρίων από λογαριασμούς που παρακολουθούσε η υπηρεσία, κατηγορία που τροφοδοτήθηκε από το γεγονός ότι αναζήτησε μέσω του ChatGPT πληροφορίες για το ενδεχόμενο να εγκαταλείψει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ειδικότερα, αντιμετωπίζει κατηγορίες για διαπολιτειακή μεταφορά κλεμμένων αγαθών και παραλαβή κλεμμένων αγαθών.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, ο 37χρονος Patrick Steven Yaroch υπηρετούσε στην ομάδα ερευνών εθνικής ασφάλειας του FBI και είχε πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με λογαριασμούς κρυπτονομισμάτων που φέρεται να συνδέονταν με παράνομες δραστηριότητες.

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Εντόπισε αποθέματα κρυπτονομισμάτων στο πλαίσιο των ερευνών του και φέρεται να εκμεταλλεύτηκε την εσωτερική του πρόσβαση για να μεταφέρει τα κεφάλαια σε προσωπικό λογαριασμό.

Τα δικαστικά έγγραφα αναφέρουν ότι ο πράκτορας υποστήριζε πως είχε απογοητευτεί από τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση αντιμετώπιζε συγκεκριμένες υποθέσεις κατάχρησης λογαριασμών κρυπτονομισμάτων και ότι θεωρούσε πως δεν μπορούσε να κάνει περισσότερα για να εμποδίσει τη χρήση τους.

Το FBI τον απέλυσε μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης, ενώ συνελήφθη από τις Αρχές την προηγούμενη εβδομάδα.

Κατά τη διάρκεια ανάκρισης στο σπίτι του τον περασμένο μήνα, ο Yaroch φέρεται να παραδέχθηκε στους πράκτορες του FBI: «Τα έκανα θάλασσα».

Η ένορκη κατάθεση περιλαμβάνει στοιχεία που προέκυψαν από συνεντεύξεις τόσο με τον ίδιο όσο και με πρώην συνάδελφό του από το τμήμα του FBI στη Βοστώνη, στον οποίο φέρεται να είχε μιλήσει για την κατάσταση.

Εκπρόσωπος του FBI ανέφερε ότι η υπηρεσία αντέδρασε άμεσα μόλις ενημερώθηκε για τις καταγγελίες, ξεκινώντας έρευνα και προχωρώντας στη σύλληψη του πράκτορα.

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«Απαιτούμε από τους υπαλλήλους μας να τηρούν τα υψηλότερα ηθικά πρότυπα και αυτή η συμπεριφορά δεν γίνεται ανεκτή στο FBI», ανέφερε χαρακτηριστικά η υπηρεσία, σημειώνοντας ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

«Προδόθηκε» από το ChatGPT

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι, περίπου έναν μήνα πριν από τη σύλληψή του, ο Yaroch φέρεται να χρησιμοποίησε το ChatGPT για να ζητήσει συμβουλές σχετικά με το τι θα έκανε κάποιος αν διέθετε περίπου 1 εκατομμύριο δολάρια και ήθελε να εγκαταλείψει τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, η ερώτηση που υπέβαλε ήταν: «Αν είχες έναν κουβά με χρήματα (περίπου 1 εκατ. δολάρια) και ήθελες να φύγεις από τις ΗΠΑ και να γίνεις κάτοικος ή πολίτης μιας χώρας της ΕΕ, τι θα έκανες;».

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LATEST: 🚨 A former FBI supervisory special agent was arrested after allegedly stealing ~$1M in crypto from “adversarial” accounts and later booking a trip to Portugal after ChatGPT recommended the country. pic.twitter.com/8JylycIOSI — CoinMarketCap (@CoinMarketCap) August 4, 2026

Η απάντηση που έλαβε από το ChatGPT φέρεται να ήταν προσαρμοσμένη στην ηλικία, την οικογενειακή του κατάσταση και τις αναζητήσεις του για έναν πιο ήρεμο τρόπο ζωής, με αναφορές σε περιοχές όπως το Cilento στην Ιταλία και η περιοχή Dão στην Πορτογαλία.

Η υπόθεση συνεχίζει να ερευνάται από τις αρμόδιες Αρχές, ενώ το FBI δεν έχει προχωρήσει σε περισσότερα σχόλια λόγω της δικαστικής διαδικασίας που βρίσκεται σε εξέλιξη.

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