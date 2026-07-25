Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Προβλήματα και διακοπή λειτουργίας αναφέρουν τις τελευταίες ώρες χρήστες του ChatGPT, σε παγκόσμια κλίμακα.

Όπως αναφέρουν δεν έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης. Το πρόβλημα ξεκίνησε ξαφνικά τις τελευταίες ώρες, με τις αναφορές να καταφθάνουν μαζικά από πολλές χώρες.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με τα στοιχεία του DownDetector, το πρόβλημα επηρεάζει χρήστες στις ΗΠΑ, την Ευρώπη, την Ινδία, την Ιαπωνία, την Αυστραλία και δεκάδες άλλες χώρες.

User reports indicate problems with OpenAI since 5:11 AM EDT.

How is it affecting you? #OpenaiDownhttps://t.co/5Vkx451puO July 25, 2026

Συγκεκριμένα οι χρήστες που επιχειρούν να συνδεθούν στο ChatGptαντιμετωπίζουν αδυναμία πρόσβασης στην αρχική σελίδα, καθώς και σφάλματα σύνδεσης κατά την αποστολή ερωτημάτων.