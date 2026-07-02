Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Rakuten Viber συνεργάζεται με την OpenAI για την ενσωμάτωση του ChatGPT στις συνομιλίες των χρηστών στην Ελλάδα.

Οι χρήστες μπορούν να αξιοποιούν το ChatGPT για σύνταξη μηνυμάτων, μετάφραση κειμένων και σύνοψη ομαδικών συνομιλιών απευθείας εντός της εφαρμογής.

Η υπηρεσία Viber Dating στην Ελλάδα κατέγραψε πάνω από ένα εκατομμύριο γνωριμίες από τον Μάιο του 2025 έως σήμερα.

Το 70% των γνωριμιών μέσω του Viber Dating εξελίσσεται σε συνομιλία μέσα σε διάστημα έξι λεπτών από την πρώτη επαφή.

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Το ChatGPT γίνεται πλέον διαθέσιμο μέσα από το Viber για τους χρήστες στην Ελλάδα, μετά τη συνεργασία της Rakuten Viber με την OpenAI, φέρνοντας δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης απευθείας στις καθημερινές συνομιλίες. Η νέα συνεργασία ανακοινώθηκε από τον CEO της Rakuten Viber, Ofir Eyal, ενώ οι νέες λειτουργίες θα διατεθούν σταδιακά στους Έλληνες χρήστες τις επόμενες ημέρες.

Η ενσωμάτωση επιτρέπει στους χρήστες του Viber να αξιοποιούν το ChatGPT χωρίς να εγκαταλείπουν το περιβάλλον της εφαρμογής. Ανάμεσα στις βασικές δυνατότητες περιλαμβάνεται η αυτόνομη συνομιλία με το ChatGPT μέσα από ειδική καρτέλα στο Viber, χωρίς να απαιτείται λογαριασμός ChatGPT για την αρχική χρήση, καθώς και η δυνατότητα συμμετοχής του ChatGPT σε ιδιωτικές ή ομαδικές συνομιλίες μέσω της επιλογής @ChatGPT. Στην περίπτωση αυτή, κοινοποιείται μόνο το συγκεκριμένο μήνυμα του χρήστη και όχι ολόκληρο το ιστορικό της συνομιλίας.

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Οι νέες λειτουργίες περιλαμβάνουν ακόμη μια σειρά υπηρεσιών καθώς και ιδιωτική σύνοψη ομαδικών συνομιλιών, ώστε οι χρήστες να ενημερώνονται γρήγορα για όσα έχουν προηγηθεί.

Παράλληλα, το ChatGPT μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της διατύπωσης ενός μηνύματος πριν από την αποστολή του, αλλά και στη μετάφραση περιεχομένου σε διαφορετικές γλώσσες, διευκολύνοντας τόσο την προσωπική όσο και την επαγγελματική επικοινωνία.

«Η τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να είναι χρήσιμη, προσβάσιμη και συναφής με την καθημερινή ζωή», δήλωσε ο CEO της Rakuten Viber, Ofir Eyal, σημειώνοντας ότι στόχος της συνεργασίας με την OpenAI είναι να φέρει το ChatGPT απευθείας στις συνομιλίες των χρηστών, προσφέροντας βοήθεια στη σύνταξη μηνυμάτων, στη σύνοψη πληροφοριών, στη μετάφραση και στην εξερεύνηση νέων ιδεών.

Από την πλευρά του, ο VP and Head of Global Business Development της OpenAI, Torben Severson, υπογράμμισε ότι τα μηνύματα αποτελούν βασικό κομμάτι της καθημερινότητας των ανθρώπων και ότι, μέσω της συνεργασίας με το Viber, οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε δημιουργική και πρακτική υποστήριξη ακριβώς τη στιγμή που τη χρειάζονται.

Ανακοινώθηκαν επίσης τα αποτελέσματα του Viber Dating στην Ελλάδα. Από την έναρξη της υπηρεσίας, τον Μάιο του 2025, έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από ένα εκατομμύριο γνωριμίες, ενώ ένας στους τέσσερις ελεύθερους Έλληνες χρησιμοποιεί ήδη την εφαρμογή. Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας, το 70% των γνωριμιών εξελίσσεται σε συνομιλία μέσα σε μόλις έξι λεπτά.