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Ένα επικοινωνιακό λάθος με άρωμα τεχνητής νοημοσύνης και μια πολιτική αντιπαράθεση για τον Κώδικα Αυτοδιοίκησης έφεραν τον Χάρη Δούκα σε δύσκολη θέση. Ο δήμαρχος Αθηναίων κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι με τις ρυθμίσεις για τις πολεοδομίες «βάζει τον λύκο να φυλάει τα πρόβατα». Το υπουργείο Εσωτερικών απάντησε με ασυνήθιστα αιχμηρό ύφος, καλώντας τον, πριν μιλήσει για τον Κώδικα, «να μελετήσει ή έστω να ρωτήσει το ChatGPT».

Υπάρχουν πολιτικές αντιπαραθέσεις που μένουν στην ουσία. Και υπάρχουν άλλες που, πριν προλάβουν να φτάσουν στην ουσία, σκοντάφτουν στην επικοινωνία.

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Ο Χάρης Δούκας βρέθηκε τις τελευταίες ώρες στο επίκεντρο σχολίων, όχι μόνο για την κριτική του απέναντι στην κυβέρνηση και τον νέο Κώδικα Αυτοδιοίκησης, αλλά και για ένα μάλλον αμήχανο περιστατικό σε ανάρτησή του, όπου στο τέλος του κειμένου εμφανίστηκε φράση που έμοιαζε με σχόλιο επιμέλειας από εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης.

Η φράση που δημοσιεύθηκε μαζί με την ανάρτηση ήταν χαρακτηριστική: «Οι τόνοι είναι σωστοί. Η μόνη επιπλέον παρέμβαση που θα πρότεινα είναι το κόμμα στο “θέση, ώστε να δοθεί διέξοδος…”, το οποίο βοηθάει τη ροή χωρίς να αλλάζει καθόλου το νόημα».

Με απλά λόγια, δεν ήταν πολιτικό σχόλιο. Ήταν σχόλιο διορθωτή. Και μάλιστα σχόλιο που παρέπεμπε ευθέως σε επεξεργασία κειμένου μέσω τεχνητής νοημοσύνης.

Το περιστατικό προκάλεσε χιουμοριστικά σχόλια στα social media και άνοιξε μεγάλη πλάκα με μια συζήτηση για το πώς χρησιμοποιούν οι πολιτικοί τα εργαλεία AI στην επικοινωνία τους. Γιατί άλλο είναι να ζητάς βοήθεια από το ChatGPT για μια διατύπωση και άλλο να δημοσιεύεις, μαζί με την ανάρτηση, και την οδηγία του «βοηθού».

Το θέμα πήρε ακόμη πιο πολιτική διάσταση όταν ο δήμαρχος Αθηναίων επανήλθε με κριτική για τον Κώδικα Αυτοδιοίκησης που προωθείται στη Βουλή, υποστηρίζοντας ότι οι πολεοδομίες φεύγουν από τους δήμους και περνούν στις κεντρικές υπηρεσίες.

«Μήπως ακούσατε κάτι το τελευταίο διάστημα για κάποιο κύκλωμα διαφθοράς; Ο Κώδικας Αυτοδιοίκησης ήρθε στη Βουλή και μια από τις βασικές του καινοτομίες είναι πως οι πολεοδομίες φεύγουν από τους δήμους και πάνε στις κεντρικές υπηρεσίες», ανέφερε ο Χάρης Δούκας.

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Στη συνέχεια συνέδεσε το ζήτημα με υποθέσεις διαφθοράς και παραιτήσεις κρατικών στελεχών, καταλήγοντας με τη φράση: «Εμείς το λέμε στα μέρη μας: βάζουν τον λύκο να φυλάει τα πρόβατα».

Η απάντηση από κύκλους του υπουργείου Εσωτερικών ήταν άμεση και ιδιαιτέρως αιχμηρή.

«Για άλλη μια φορά ο Δήμαρχος Αθηναίων επέλεξε να δείξει την παντελή του άγνοια για την Αυτοδιοίκηση. Για μια ακόμα φορά πριν αναφερθεί στον Κώδικα του συνιστούμε να μελετήσει ή έστω να ρωτήσει το ChatGPT», ανέφεραν χαρακτηριστικά.

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Σύμφωνα με το υπουργείο, ο ισχυρισμός του δημάρχου δεν ανταποκρίνεται στο ισχύον πλαίσιο. Όπως επισημαίνουν οι ίδιες πηγές, στον πίνακα αρμοδιοτήτων αναφέρεται ρητά ότι οι δήμοι έχουν αρμοδιότητα την εφαρμογή του Κώδικα Πολεοδομίας και Χωροταξίας. Παράλληλα, όπως σημειώνουν, παραμένει σε ισχύ και μετά την ψήφιση του νέου Κώδικα Αυτοδιοίκησης το άρθρο 97Α του «Καλλικράτη», που ρυθμίζει επικουρικά ζητήματα στελέχωσης των Υπηρεσιών Δόμησης.

Το υπουργείο επικαλείται επίσης τον Κώδικα Πολεοδομίας – Χωροταξίας, ο οποίος, όπως αναφέρεται, ψηφίστηκε πρόσφατα, σημειώνοντας ότι στο άρθρο 317 προβλέπεται πως αρμόδια όργανα για τη χορήγηση διοικητικών πράξεων που σχετίζονται με την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών είναι οι Υπηρεσίες Δόμησης των δήμων, εκτός αν ορίζεται ρητά κάτι διαφορετικό.

Η απάντηση έκλεισε με μια ακόμη αιχμή προσωπικού και θεσμικού χαρακτήρα: «Σεβόμαστε απόλυτα τον Χάρη Δούκα ως Δήμαρχο Αθηναίων. Καλό θα είναι επιτέλους, να σεβαστεί και αυτός το πολύ σημαντικό αξίωμα το οποίο υπηρετεί και του έχουν αναθέσει οι δημότες της πόλης».

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Το πολιτικό συμπέρασμα είναι προφανές: ο Χάρης Δούκας επιχείρησε να σηκώσει αντιπολιτευτικό τόνο απέναντι στην κυβέρνηση, αλλά βρέθηκε αντιμέτωπος με διπλό μπούμερανγκ. Από τη μία, η ανάρτηση με το «ξεχασμένο» σχόλιο τύπου ChatGPT. Από την άλλη, η απάντηση του υπουργείου Εσωτερικών, που χρησιμοποίησε ακριβώς αυτό το προηγούμενο για να τον πλήξει πολιτικά.

Και κάπως έτσι, το ChatGPT βρέθηκε ξανά στην πολιτική επικαιρότητα. Όχι ως εργαλείο που γράφει κείμενα. Αλλά ως εργαλείο που, αν δεν το διαβάσεις σωστά πριν πατήσεις «δημοσίευση», μπορεί να γράψει την αμηχανία σου σε κοινή θέα.

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