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Το ChatGPT αποτελεί πλέον μέρος του δικτύου πληρωμών της Visa, έχοντας τη δυνατότητα να πραγματοποιεί αγορές αυτόνομα για λογαριασμό των χρηστών.

Πώς η Visa διασφαλίζει τις συναλλαγές της AI

Η OpenAI θα παρέχει την τεχνολογία που θα επιτρέπει σε πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης να αλληλεπιδρούν, να λαμβάνουν αποφάσεις και να προχωρούν σε αγορές μέσω του ChatGPT. Η Visa, το μεγαλύτερο δίκτυο πληρωμών στον κόσμο εκτός Κίνας, θα παρέχει την απαραίτητη έγκριση πληρωμών και την παρακολούθηση για την αποτροπή απάτης, ώστε αυτή η διαδικασία να μπορεί να πραγματοποιηθεί σε μεγάλη κλίμακα.

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Η συνεργασία σημαίνει ότι οι πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης δεν θα περιορίζονται πλέον στο να προτείνουν προϊόντα, αλλά θα μπορούν να ολοκληρώνουν αγορές σε οποιονδήποτε έμπορο δέχεται Visa. Προηγούμενες προσπάθειες αυτού του είδους τεχνολογίας περιορίζονταν σε έναν μόνο λιανέμπορο ή σε ένα μικρό σύνολο συμβεβλημένων επιχειρήσεων.

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«Καθώς οι πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης γίνονται ενεργοί συμμετέχοντες στην οικονομία, η προτεραιότητα της Visa είναι να διασφαλίσει ότι οι συναλλαγές είναι αξιόπιστες, ασφαλείς και απρόσκοπτες», δήλωσε ο Τζακ Φόρεστελ, επικεφαλής προϊόντος και στρατηγικής της εταιρείας.

Ο Φόρεστελ ανέφερε ακόμη ότι η Visa θα χειρίζεται τις διαφορές με βάση τους ίδιους κανόνες που εφαρμόζει σε κάθε άλλη συναλλαγή, όπως το αν ο καταναλωτής είχε πρόθεση να πραγματοποιήσει την αγορά και αν ο έμπορος την εκτέλεσε σωστά.

Δεν είναι η πρώτη προσπάθεια της OpenAI στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Η εταιρεία λάνσαρε το Instant Checkout στα τέλη του περασμένου έτους, επιτρέποντας στο ChatGPT να «σαρώνει» το διαδίκτυο για συγκεκριμένα προϊόντα. Ωστόσο, η λειτουργία ήταν επιρρεπής σε σφάλματα, δεν υιοθετήθηκε ευρέως από τους εμπόρους που αντιδρούσαν σε προμήθεια συναλλαγής 4% και αποσύρθηκε τον Μάρτιο.

Η Visa και η OpenAI δεν αποκάλυψαν τους οικονομικούς όρους της νέας συμφωνίας, ούτε διευκρίνισαν τυχόν χρεώσεις για εμπόρους ή πελάτες.

Η δυσπιστία των χρηστών

Ο Φόρεστελ αναγνώρισε ότι θα χρειαστεί χρόνος ώστε οι καταναλωτές να εμπιστευτούν πλήρως τους πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης για να αναλάβουν τις αγορές τους. Εκτιμά ότι οι περισσότερες από τις πρώτες συναλλαγές θα εξακολουθούν να απαιτούν ανθρώπινη έγκριση, με τους πράκτορες να στέλνουν ειδοποιήσεις πριν ολοκληρώσουν μια αγορά.

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«Νομίζω ότι γενικά βρισκόμαστε σε ένα σημείο όπου οι περισσότεροι άνθρωποι αισθάνονται πολύ άνετα με την πλευρά των αγορών», είπε, προσθέτοντας ότι το να γίνει το βήμα προς τις αυτόνομες αγορές απλώς απαιτεί ένα εντελώς διαφορετικό επίπεδο εμπιστοσύνης“.

Ο μεγαλύτερος αντίπαλος της Visa, η Mastercard, αναπτύσσει επίσης τις δικές της δυνατότητες αγορών με τεχνητή νοημοσύνη, αν και σε μικρότερη κλίμακα.

Η δική της λύση απευθύνεται σε επιχειρήσεις και όχι σε καταναλωτές, επιτρέποντας σε πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης να προμηθεύονται υπηρεσίες όπως διαφημιστικές καμπάνιες για λογαριασμό μιας εταιρείας.

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