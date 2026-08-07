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Κυδωνιέως, προβάλλοντας υλικό από το νέο της φωτογραφικό αρχείο.

Οι κάτοικοι του νησιού συνέβαλαν στη δημιουργία του αρχείου προσφέροντας τέσσερις χιλιάδες φωτογραφίες που αποτυπώνουν την καθημερινότητα και τις κοινωνικές εκδηλώσεις.

Το φωτογραφικό υλικό χρονολογείται από τα τέλη του 19ου αιώνα έως τη δεκαετία του 1970 και αποτελεί σημαντική ιστορική πηγή για την τοπική κοινωνία.

Η πρωτοβουλία υλοποιήθηκε με τη στήριξη του Διεθνούς Φεστιβάλ Άνδρου και τη χρηματοδότηση του υπουργείου Πολιτισμού για τη διάσωση της τοπικής μνήμης.

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Όποιος ταξιδέψει στην ωραία Άνδρο τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο, έχει την εξαιρετική ευκαιρία να επισκεφθεί την έκθεση «Ανδρίων Έργα και Ημέρες» που παρουσιάζεται στον εκθεσιακό χώρο της Καϊρείου Βιβλιοθήκης, στην Οικία Μ.Ε. Κυδωνιέως, στη Χώρα.

Η έκθεση αντλεί το περιεχόμενο της από το νεοσύστατο φωτογραφικό αρχείο της Καϊρείου Βιβλιοθήκης. Στόχος ήταν να δημιουργήσουν οι ίδιοι οι Ανδριώτες το νέο αρχείο του νησιού, παραδίδοντας στη βιβλιοθήκη φωτογραφίες που ήταν καταδικασμένες να μείνουν στην αφάνεια και να παραδοθούν στη φθορά του χρόνου.

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Φωτογραφία: Κατερίνα Ζώταλη

Η ανταπόκριση υπήρξε εξαιρετική, καθώς μέσα σε λίγους μήνες συγκεντρώθηκαν 4.000 εικόνες.-γονέων, παππούδων και γιαγιάδων, φίλων και γειτόνων, από καθημερινά στιγμιότυπα, γλέντια και εκδρομές μέχρι αποχαιρετισμούς.

Θερμός συμπαραστάτης της πρωτοβουλίας ήταν το Διεθνές Φεστιβάλ Άνδρου το οποίο από την πρώτη στιγμή εκδήλωσε μεγάλο ενδιαφέρον στηρίζοντας τη δράση με κάθε δυνατό τρόπο.

Όπως σημειώνει η φιλόλογος – ιστορικός Αμαλία Τηνιακού, «Κάθε πακέτο που παίρναμε στα χέρια μας δεν ήταν απλώς ένας αριθμός νέων φωτογραφιών, αλλά οι μνήμες και οι δεσμοί που έμειναν ανεξίτηλοι στο πέρασμα του χρόνου, οι ζωντανοί μάρτυρες μιας εποχής που δεν της αρμόζει να ξεθωριάσει».

Φωτογραφία: Κατερίνα Ζώταλη

Το υλικό ψηφιοποιήθηκε, καταλογογραφήθηκε και κατηγοριοποιήθηκε χρονολογικά και θεματολογικά, ενώ ακολούθησε το γοητευτικό ταξίδι στο παρελθόν μέσα από τις καταγραφές των μαρτυριών και των αφηγήσεων που κρύβονται πίσω από τις εικόνες.

Το φωτογραφικό υλικό που συγκεντρώθηκε χρονολογείται από τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα και εκτείνεται έως και τη δεκαετία του 1970.

Φωτογραφίες: Κατερίνα Ζώταλη

Πρόκειται για ένα αναντικατάστατο ιστορικό ντοκουμέντο, το οποίο φωτίζει πτυχές της ιστορίας της Άνδρου που παραμένουν αχαρτογράφητες ή λιγότερο τεκμηριωμένες λόγω έλλειψης γραπτών πηγών, όπως για παράδειγμα, όψεις της κοινωνικής ζωής, της εκπαίδευσης ακόμη και πτυχές της μετανάστευσης των Ανδριωτών στην Κωνσταντινούπολη, την Αίγυπτο και την Αμερική.

Την έκθεση συνοδεύει ομότιτλη έκδοση την οποία προλογίζει ο Ακαδημαϊκός, ομότιμος καθηγητής Αρχαιολογίας, Μιχάλης Τιβέριος. Το νεοσύστατο φωτογραφικό αρχείο της Καϊρείου Βιβλιοθήκης υλοποιήθηκε υπό την αιγίδα και τη χρηματοδότηση του υπουργείου Πολιτισμού.