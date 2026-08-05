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Στη Μύκονο βρίσκεται εδώ και λίγες ώρες η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, Νικόλ Κίντμαν, με την επίσης βραβευμένη με Όσκαρ συνάδελφό της, Ζόι Σαλντάνια. Το μεσημέρι της Τετάρτης, οι δύο Χολιγουντιανές σταρ έφτασαν στην Ψαρού με σκάφος μαζί με την παρέα τους και τους σωματοφύλακές τους με προορισμό το εστιατόριο του Nammos, όπου γευμάτισαν για δύο ώρες ενώ στη συνέχεια κατευθύνθηκαν στο Nammos Village όπου βρίσκονται οι μπουτίκ των μεγαλύτερων οίκων μόδας του πλανήτη.

«Μπήκε μόνο στη Chanel μαζί με μια φίλη της και τη βοήθησε να διαλέξει ένα δώρο» λέει άνθρωπος που είδε τη Νικόλ Κίντμαν από κοντά. «Έδειχνε πολύ χαλαρή και ευδιάθετη, αν και προσπαθούσε να περάσει απαρατήρητη». Δεν είναι ίσως τυχαίο το γεγονός ότι η 59χρονη πρώην σύζυγος του Τομ Κρουζ, έχει αποκλειστικό συμβόλαιο συνεργασίας με τον συγκεκριμένο γαλλικό οίκο για περισσότερο από δύο δεκαετίες.

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Καθώς η Νίκολ Κίντμαν αποχωρούσε από το Nammos με προορισμό την πολυτελή θαλαμηγό που τη φιλοξενεί, χαιρετήθηκε με το σχεδιαστικό δίδυμο D-Squared, οι οποίοι επιλέγουν κάθε χρόνο των νησί για τις διακοπές τους.

Νικόλ Κιντμαν: Ο δισεκατομμυριούχος νέος της σύντροφος

Μετά τον χωρισμό της από τον σταρ της μουσικής country, Κιθ Έρμπαν, με τον οποίο έχουν αποκτήσει δύο κόρες, η Νικόλ Κίντμαν φαίνεται πως έχει βρει ξανά τον έρωτα στο πρόσωπο του κροίσου επιχειρηματία Μάικλ Ράινσταϊν. Τις τελευταίες εβδομάδες ο φακός των παπαράτσι τους έχει απαθανατίσει μαζί τον περασμένο μήνα στο Πόρτο Φίνο, ενώ στη συνέχεια ταξίδεψαν μαζί στο Λος Άντζελες για την πρεμιέρα του τρίτου κύκλου της σειράς του Paramount+, Lioness, όπου συμπρωταγωνιστεί με τη Ζόι Σαλντάνια. Αυτή ήταν φαίνεται πώς ήταν η αφορμή για να έρθουν πιο κοντά οι δυο ηθοποιοί, που πλέον κάνουν και διακοπές μαζί.