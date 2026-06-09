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Η Νικόλ Κίντμαν επέλεξε αυτή τη φορά να αφήσει στην άκρη τις συνηθισμένες περούκες που συχνά συνοδεύουν τις δημόσιες εμφανίσεις και τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, εμφανιζόμενη με τα φυσικά, σγουρά ξανθά μαλλιά της.

Η 58χρονη ηθοποιός μοιράστηκε μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία όπου ποζάρει σε φράχτη αγροκτήματος, με πιο χαλαρή και απλή εικόνα από αυτή που το κοινό έχει συνηθίσει. Στην ανάρτηση φοράει τζιν παντελόνι, μπλε πουκάμισο και λευκά αθλητικά παπούτσια, ενώ τα μαλλιά της πέφτουν ελεύθερα και φυσικά. Στη λεζάντα έγραψε «Weekend vibes», συνοδεύοντας το μήνυμα με ένα κίτρινο emoji καρδιάς.

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Η ανάρτηση προκάλεσε άμεσα αντιδράσεις από τους θαυμαστές της, οι οποίοι έσπευσαν να σχολιάσουν θετικά την εμφάνισή της με φυσικά μαλλιά. Πολλοί έκαναν λόγο για «επιστροφή στις μπούκλες», εκφράζοντας τον ενθουσιασμό τους που τη βλέπουν χωρίς το συνηθισμένο styling που την συνοδεύει σε επίσημες περιστάσεις.

Κάποιοι ακόλουθοι υπέθεσαν ότι η φωτογραφία τραβήχτηκε στην Αυστραλία, θεωρώντας πως πιθανότατα βρίσκεται στην περιοχή Southern Highlands, όπου διατηρεί ιδιοκτησία και περνά μέρος του χρόνου της.

Η συζήτηση γύρω από την εμφάνισή της επανέφερε στο προσκήνιο και τη μακροχρόνια σχέση της με τις περούκες. Η ίδια η Κίντμαν έχει απασχολήσει αρκετές φορές τα μέσα λόγω της συχνής χρήσης τους, καθώς εδώ και χρόνια εμφανίζεται σπάνια με τα φυσικά της μαλλιά σε κόκκινα χαλιά και κινηματογραφικές παραγωγές, όπου σχεδόν πάντα επιλέγονται διαφορετικά looks μέσω περούκων ή προσθετικών.

Σε προηγούμενες δημόσιες εμφανίσεις, όπως στο Φεστιβάλ Καννών, είχαν προκύψει σχόλια όταν έγινε ορατό μέρος του στηρίγματος της περούκας της, ενώ παρόμοιες συζητήσεις είχαν επαναληφθεί σε γεγονότα όπως η Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι και το Met Gala του 2025, όπου αρκετοί θεατές θεώρησαν ότι είχε αλλάξει δραστικά το χτένισμά της.

Αντίστοιχα σχόλια είχαν ακουστεί και σε εμφάνισή της στο CinemaCon στο Λας Βέγκας, όπου εμφανίστηκε μαζί με την καλή της φίλη Σάντρα Μπούλοκ, με πολλούς να συζητούν αν επρόκειτο για περούκα ή πρόσθετα μαλλιά.

Η ίδια η Κίντμαν έχει αναφέρει σε συνεντεύξεις της ότι αγαπά τις αλλαγές στην εμφάνισή της και δεν διστάζει να χρησιμοποιεί περούκες ή πρόσθετα μαλλιά για να δημιουργεί διαφορετικούς χαρακτήρες και στιλ, τόσο στην υποκριτική όσο και στις δημόσιες εμφανίσεις της.

Η πρόσφατη φωτογραφία της, ωστόσο, έδειξε μια πιο φυσική και ανεπιτήδευτη πλευρά της, που έγινε γρήγορα viral και επανέφερε τη συζήτηση γύρω από το προσωπικό της στιλ και τις εντυπωσιακές μεταμορφώσεις της όλα αυτά τα χρόνια.