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Το ζευγάρι απαθανατίστηκε από τον φωτογραφικό φακό σε παραλία να ανταλλάσσει τρυφερά στιγμιότυπα, επιβεβαιώνοντας την επανασύνδεσή τους.

Οι δυο τους έγιναν ζευγάρι την άνοιξη του 2025, ενώ μοιράζονται κοινά ενδιαφέροντα όπως η γυμναστική και τα ταξίδια.

Παράλληλα, ο Κωνσταντίνος Βασάλος συνεχίζει την επαγγελματική του πορεία στο πλευρό της Σίσσυς Χρηστίδου για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν.

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Μια δεύτερη ευκαιρία στη σχέση τους αποφάσισαν να δώσουν ο Κωνσταντίνος Βασάλος και η Δανάη Βαρθολομάτου. Όπως είχε γίνει γνωστό πριν από λίγο καιρό, το ζευγάρι είχε απομακρυνθεί για ένα διάστημα, αλλά όπως φαίνεται από τις φωτογραφίες που δημοσιεύει σήμερα αποκλειστικά το περιοδικό ΟΚ!, όχι μόνο είναι μαζί, αλλά εφμανίζονται πιο διαχυτικοί από κάθε άλλη φορά.

Ο Κωνσταντίνος Βασάλος και η Δανάη Βαρθολομάτου.

Ο φακός του ΟΚ! απαθανάτισε πριν από λίγες μέρες το ερωτευμένο ζευγάρι στην παραλία του Άη Γιάννη. Αυτόπτες μάρτυρες μάλιστα είχαν δει το επόμενο βράδυ τον Κωνσταντίνο Βασάλο να περπατάει με την αγαπημένη του στα Ματογιάννια αλλά μόλις είδαν μπροστά τους τους παπαράτσι έσπευσαν να χωριστούν για να μην τους φωτογραφίσουν μαζί.

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Το ζευγάρι δεν στάματησε να αγκαλιάζεται και να φιλιέται αγνοώντας την παρουσία του φωτογραφικού φακού.

Η αγάπη τους για τη γυμναστική και τα ταξίδια ήταν δύο στοιχεία που ένωσαν τον Κωνσταντίνο Βασάλο με τη Δανάη Βαρθολομάτου. Οι δυο τους έγιναν ζευγάρι την άνοιξη του 2025, αμέσως σχεδόν μετά τον χωρισμό του από τη Μαρία Παπαγεωργίου, ενώ από τότε έκαναν πολλές αποδράσεις τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδος. Λόγω της Δανάης, που υπήρξε στενή συνεργάτιδα του Κωνσταντίνου Αργυρού, ο 37χρονος παρουσιαστής άρχισε να κάνει στενή παρέα με τον 40χρονο τραγουδιστή- το ζευγάρι μάλιστα ήταν καλεσμένο στον κλειστό γάμο του με την Αλεξάνδρα Νίκα τον περασμένο Ιούλιο.

Κωνσταντίνος Βασάλος: Συνεχίζει στο πλευρό της Σίσσυς Χρηστίδου

Μπορεί ο ίδιος να παραπονιόταν συχνά μεταξύ σοβαρού και αστείου ότι τον ζόριζε πολύ το πρωινό ξύπνημα τα Σαββατοκύριακα, από τις 21 Σεπτεμβρίου όμως ο Κωνσταντίνος Βασάλος θα σηκώνεται ακόμα πιο νωρίς τις καθημερινές αφού το «Χαμογέλα και πάλι» της Σίσσυς Χρηστίδου παίρνει τη θέση του Buongiorno της Φαίης Σκορδά στο πρόγραμμα του MEGA. Η επίσημη ανακοίνωση θα βγει μόλις οριστικοποιηθεί η σύνθεση της ομάδας μπροστά και πίσω από τις κάμερες.

Περισσότερες φωτογραφίες του ερωτευμένου ζευγαριού στο ΟΚ! που κυκλοφορεί αυτή την Τετάρτη.