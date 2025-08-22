Εδώ και τέσσερις μήνες είναι ζευγάρι ο Κωνσταντίνος Βασάλος με τη Δανάη Βαρθολομάτου. Η ιστοσελίδα togegonos του Γιώργου Λιάγκα δημοσιεύει σήμερα αποκλειστικές εικόνες και βίντεο του ζευγαριού από τις διακοπές τους στη Μήλο μετά την αποκάλυψη για τη σχέση του από τον ιστότοπο TLife της Τατιάνας Στεφανίδου.

Η εντυπωσιακή Δανάη Βαρθολομάτου είναι το δεξί χέρι του Κωνσταντίνου Αργυρού– ο Κωνσταντίνος Βασάλος ήταν ο συνοδός της στον γάμο του με την Αλεξάνδρα Νίκα και μάλιστα αυτόπτες μάρτυρες αποκαλύπτουν ότι ο συνεργάτης της Σίσσυς Χρηστίδου την επισκεπτόταν συχνά στο καμαρίνι του 39χρονου τραγουδιστή στο «Κέντρο Αθηνών».

Οι δυο τους έχουν πολλά κοινά που τους έφεραν κοντά, όπως η αγάπη τους για τη γυμναστική και την υγιεινή διατροφή. «Η Δανάη, εκτός από μια εντυπωσιακή εξωτερική εμφάνιση, διαθέτει μια δυναμική προσωπικότητα και αυτό φαίνεται πως γοήτευσε τον Κωνσταντίνο Βασάλο.

Εκτός από τη συνεργασία της με τον Κωνσταντίνο Αργυρό, η Δανάη Βαρθολομάτου είναι και instagrammer, όπως φαίνεται από τις εμπορικές της συνεργασίες στον προσωπικό της λογαριασμό που αριθμεί σχεδόν 49 χιλιάδες followers.

Κωνσταντίνος Βασάλος: «Είμαι επιρρεπής στη βλακεία»

«Το πατρικό ένστικτο μου ξυπνάει κάποιες φορές» είχε παραδεχτεί πριν από ενάμιση μήνα σε συνέντευξή του στη φίλη του Μαρία Αντωνά. «Άτομα από τον κύκλο μου παντρεύονται σιγά σιγά, οπότε βάζω και εγώ τον εαυτό μου σε αυτές τις σκέψεις. Έχει υπάρξει κοπέλα στο παρελθόν που μου έχει βγάλει όλο αυτό, αλλά μπορεί και εγώ τότε να μην ήμουν τόσο ώριμος για να το κάνω. Αν γυρνούσα τον χρόνο πίσω δεν θα άλλαζα κάτι, γιατί για να το έκανα αυτό τότε, κάτι σήμαινε. Γενικά είμαι επιρρεπής στη βλακεία και είναι κάτι που προσπαθώ να διορθώσω»