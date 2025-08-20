Αν και πολλοί λένε ότι αν ραγίσει το γυαλί δεν ξανακολλά, ο Απόστολος Γκλέτσος μάλλον έχει διαφορετική άποψη. Ο 58χρονος, σήμερα, ηθοποιός είχε χωρίσει με την Ιζαμπέλα Αρβανίτη το φθινόπωρο του 2022 μετά από μια έντονη διαφωνία, όπως έλεγαν τότε οι φήμες, και από τότε δεν είχε φωτογραφηθεί με άλλη γυναίκα στο πλευρό του.

Το περιοδικό ΟΚ! που κυκλοφορεί σήμερα, δημοσιεύει τις πρώτες φωτογραφίες μετά την αθόρυβη επανασύνδεσή τους. Ο Απόστολος Γκλέτσος, μάλιστα, σύμφωνα με το ΟΚ!, ταξίδεψε πρώτη φορά στη Μύκονο, και μάλιστα το ζευγάρι έμεινε στο πολυτελές σκάφος της ισχυρής γυναίκας των επιχειρήσεων που ήταν αγκυροβολημένο στην Ψαρού. Μάλιστα προγράμματιζαν να επιστρέψουν, χτες Τρίτη, στην Αθήνα.

Αποκλειστική εικόνα από το περιοδικό ΟΚ!

Ο Απόστολος Γκλέτσος και η Ιζαμπέλα Αρβανίτη εμφανίστηκαν μαζί στα Ματογιάννια με αφορμή τα γενέθλια φιλικού τους πρόσωπου και μάλιστα, όχι μόνο δεν ενοχλήθηκαν από την παρουσία του φωτογραφικού φακού αλλά δεν δίστασαν και να φιληθούν δημόσια, επιβεβαιώνοντας έτσι την τρυφερή επανασύνδεσή τους. Μαζί τους ήταν και η ιδιοκτήτρια του Cavo Tagoo, Σούλα Λιάκου.

Απόστολος Γκλέτσος: Τι είχε δηλώσει μετά τον χωρισμό του

«Ήταν μια καλή σχέση» είχε παραδεχτεί ο Απόστολος Γκλέτσος τον Δεκέμβριο του 2022, λίγο μετά τον χωρισμό του με την Ιζαμπέλα Αρβανίτη στην εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου. «Όσο μεγαλώνεις, ενώ χρειάζεσαι έναν σύντροφο, δεν ανέχεσαι απλά πράγματα. Η σχέση που με σημάδεψε ήταν με τη Μαρία που κάναμε και την κόρη μας».

Μάλιστα οι πληροφορίες λένε ότι η 23χρονη, σήμερα, Βαλίσια Γκλέτσου, που ασχολείται με τη σκηνοθεσία, είχε έρθει αρκετά κοντά με την Ιζαμπέλα Αρβανίτη και πολλές φορές κυκλοφορούσαν και οι τρεις μαζί.