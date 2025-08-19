Στις 4 Σεπτεμβρίου βαφτίζει την κόρη της η Ιωάννα Μαλέσκου μαζί με τον σύζυγό της Κωνσταντίνο Δανιά, σύμφωνα με την εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα» που σημείωσε χτες 13,9% στο δυναμικό κοινό, χωρίς πλέον να έχει απέναντί της την Ιωάννα και τον Λάμπρο Κωνσταντάρα. Το Μυστήριο θα πραγματοποιηθεί με ελάχιστους καλεσμένους, ενώ η μικρή θα έχει δύο ονόματα- το πρώτο θα είναι «Μαρία».

Αίσθηση πάντως αναμένεται να κάνει αύριο η συνέντευξη της Ιωάννας Μαλέσκου στο νέο τεύχος του περιοδικού ΟΚ!, όχι μόνο επειδή φωτογραφήθηκε με πολύ σέξι διάθεση αλλά κυρίως λόγω δηλώσεών της που σίγουρα θα συζητηθούν.

Μιας και αναφερθήκαμε στην εκπομπή της Κατερίνας Καραβάτου, μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να αποφασιστεί αν το μαγκαζίνο της θα συνεχίσει τελικά και τη χειμερινή σεζόν. Μια απόφαση που σίγουρα επηρεάζει και την Ελένη Τσολάκη αφού υπάρχουν μέλη της ομάδας που γνώριζαν εξαρχής θα συνέχιζαν με την δεύτερη στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου.

Πρώτη φορά στη Μύκονο βρέθηκε ο Απόστολος Γκλέτσος για διακοπές, ένα νησί που αρνιόταν πεισματικά να επισκεφτεί για τρεις δεκαετίες, και όπως παραδέχτηκε στην κάμερα του Πέτρου Νάζου, του άρεσε πάρα πολύ. Ο 58χρονος ηθοποιός, που επιστρέφει σήμερα στην Αθήνα ακτοπλοϊκώς, αναμένεται πάντως να απασχολήσει ξανά τα Μέσα τις επόμενες μέρες, και όχι για πολιτικούς λόγους.

Δουλειά έπιασε από χτες η ομάδα του Κώστα Τσουρού, ο οποίος βγαίνει στον αέρα του ΣΚΑΪ τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου, μαζί με την Τατιάνα Στεφανίδου αλλά και το Exathlon. Αν το αγωνιστικό reality σημειώσει υψηλά ποσοστά στην prime time ζώνη, δεν αποκλείεται να πάρει παράταση, αφού υπάρχουν υποψήφιοι παίκτες σε κατάσταση αναμονής

Αν το Exathlon κάνει επιτυχία, αυτό αναμένεται να βοηθήσει και την εκπομπή του Κώστα Τσουρού, που καλείται να αντιμετωπίσει (κυρίως) τον Νίκο Ευαγγελάτο που επιστρέφει βιαστικά την επόμενη Δευτέρα στο Mega.

Ρία Ελληνίδου, Ιουλία Καλλιμάνη και Κατερίνα Λιόλιου ήταν τρεις τραγουδίστριες που είχαν φέτος τη μεγαλύτερη επιτυχία στις καλοκαιρινές τους περιοδείες. Όσο για τα πολύ μεγάλα ονόματα του χώρου τους, υπήρχαν παράπονα από επιχειρηματίες καθώς το κασέ τους ήταν τόσο υψηλό που άφησαν περισσότερη κούραση και λιγότερα (έως καθόλου) κέρδη στους διοργανωτές.

Στις θεατρικές περιοδείες, το αρχαίο δράμα δεν συγκίνησε φέτος το κοινό. Αντιθέτως ο «Υπηρέτης δύο αφεντάδων» με τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, το «Μια Άλλη Θήβα» με τον Θάνο Λέκκα και τον Δημήτρη Καπουράνη και οι «Αινιγματικές Παραλλαγές» με τον Γιάννη Μπέζο και τον Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη, έσπασαν ταμεία. Αρκετά καλή πορεία σημείωσε και ο «Φιλοκτήτης» με τον Γιώργο Κιμούλη και τον Δημήτρη Γκοτσόπουλο.

Love quiz: Ποιο διάσημο ζευγάρι που κρύβει με αγωνία τη σχέση του, έκανε μαζί ολιγοήμερες διακοπές και μάλιστα όταν εκείνη την αναγνώρισαν θαυμαστές της και πήγαν της μιλήσουν, τους είπε ότι δεν ήταν αυτή που νόμιζαν και αρνήθηκε φυσικά να βγάλει φωτογραφία.

