Παραπάνω από ευχαριστημένη είναι η ηγεσία του Open με τις επιδόσεις του Λάμπρου Κωνσταντάρα και της Ιωάννας Μαλέσκου. Χτες, Τετάρτη, το «Καλοκαιρινό Ραντεβού» σημείωσε 12,3% στο δυναμικό κοινό, ενώ η εκπομπή της Κατερίνας Καραβάτου– που ξεκινάει 50 λεπτά νωρίτερα με ενημέρωση- βρέθηκε λίγο πιο ψηλά με 13,2%, αγγίζοντας το 21,9% από τις 10.15 μέχρι τις 10.30.

Η εκπομπή του Λάμπρου Κωνσταντάρα και της Ιωάννας Μαλέσκου κατάφερε να δώσει πολύ καλό lead in και στο μεσημεριανό δελτίο του σταθμού- 10.9%- και ήταν τα μοναδικά προγράμματα του σταθμού που σημείωσαν διψήφια ποσοστά. Στο σύνολο κοινού το «Καλοκαίρι Παρέα» του ΑΝΤ1 σημείωσε 13% το «Καλοκαιρινό Ραντεβού» του Open έπεσε στο 10,4%,

Θα συνεχίσει η Ιωάννα Μαλέσκου στο πλευρό του Λάμπρου Κωνσταντάρα;

Όπως και η Κατερίνα Καραβάτου στον ΑΝΤ1, έτσι και η Ιωάννα Μαλέσκου στο Open δεν έχει υπογράψει συμβόλαιο για τη νέα σεζόν, αν και στις δύο περιπτώσεις οι σταθμοί έχουν τη διάθεση να συνεχιστεί η συνεργασία τους. Οι δύο παρουσιάστριες απέδειξαν ότι διαθέτουν και άλλο ένα κοινό χαρακτηριστικό, που έχει ιδιαίτερη βαρύτητα στην πρωινή ζώνη: Είχαν μεγαλύτερη εμπορική απήχηση από αυτή που περίμεναν οι διευθύνσεις των καναλιών τους, γεγονός που σίγουρα ανεβάζει τη διαπραγματευτική τους ισχύ σε περίπτωση που συνεχίσουν τον χειμώνα.

Εξάλλου το δίδυμο Κωνσταντάρα- Μαλέσκου αποχαιρετά το κοινό την επόμενη Τετάρτη, θέλοντας να ανανεώσουν το ραντεβού τους το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου με αλλαγές στο πάνελ (η Άννα Ζηρδέλη έχει δηλώσει πως δεν επιθυμεί συνεχίσει στη συγκεκριμένη ζώνη). Από τη συγκεκριμένη συνθήκη βγαίνει κερδισμένος και ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, ο οποίος πρότεινε την Ιωάννα Μαλέσκου στο Open, ενώ το κανάλι του είναι πλέον σίγουρο ότι εκείνος μπορεί να σταθεί με άνεση στην θέση του κεντρικού παρουσιαστή.

Φυσικά τα Σαββατοκύριακα του χειμώνα αποκτούν μεγαλύτερο ανταγωνισμό φέτος: Στον ΑΝΤ1 θα βρίσκεται η πρώην συνεργάτιδα του Λάμπρου Κωνσταντάρα, Ελένη Τσολάκη, στο Mega η Σίσσυ Χρηστίδου, ενώ κανείς δεν μπορεί να παραβλέψει τον Νίκο Μάνεση στον Alpha που τις περισσότερες φορές φέρνει την πρωτιά στη ζώνη του.