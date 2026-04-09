Τι συμβαίνει με τον Γιώργο Λιάγκα και τον ΑΝΤ1; Το Πάσχα έφτασε αλλά υπογραφές δεν έχουν μπει ακόμα. Το δεδομένο έχει ως εξής. Οι δύο πλευρές έχουν ήδη συζητήσει, εκείνος έχει ξεκαθαρίσει ότι η εκπομπή του πρέπει να επιστρέψει στην προηγούμενη ώρα έναρξης (09:50), ενώ μεγάλο ερωτηματικό υπάρχει για την ομάδα του.

Ο Τάσος Τεργιάκης και η Φωτεινή Πετρογιάννη πρέπει επίσης να ανανεώσουν (ή όχι) τα συμβόλαιά τους που λήγουν, ο Πάνος Κατσαρίδης περιμένει επίσης αν ο σταθμός ενεργοποιήσει το «+1» του, ενώ η Δέσποινα Καμπούρη, όπως και η Γιώτα Κηπουρού έχουν μονοετείς συμβάσεις.

Η φετινή ομάδα του Γιώργου Λιάγκα στην πρωινή infotainment εκπομπή του ΑΝΤ1.

Όσο για τον Παναγιώτη Στάθη, παρά τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για μετακίνησή του σε άλλη ζώνη, ο σταθμός εξακολουθεί να τον στηρίζει και αυτό που λέγεται είναι ότι για την επόμενη σεζόν αναζητείται μια γυναίκα δημοσιογράφος για να τον πλαισιώσει. Αυτή τη φορά όμως θα πρέπει να διαπιστωθεί από πριν η τηλεοπτική τους χημεία, για να μη γίνει ξανά ό,τι έγινε με την Άννα Λιβαθυνού.

Αν η εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα επιστρέψει στην παλιά της ώρα, δεν αποκλείεται το «Καλημέρα Ελλάδα» να ξεκινάει επίσης μία ώρα αργότερα.

To Dragon’s Den του Σάκη Τανιμανίδη μετακινείται από τον ΑΝΤ1 στον ΣΚΑΪ.

Με γοργούς ρυθμούς ξεκίνησε να ετοιμάζεται το πλατό του Dragon’s Den ακριβώς δίπλα από το πλατό της εκπομπής του Κώστα Τσουρού, όπου γυριζόταν το ατυχές- και υψηλού κόστους- «The Wall».

Μεγάλη η δύναμη της συνήθειας στην πρωινή ζώνη. Τη Μεγάλη Τετάρτη η πρωινή εκπομπή του ALPHA, «Super Κατερίνα» πέρασε πάλι πρώτη στο δυναμικό κοινό με 14,7%.

Μπορεί να είναι τυχαίο, μπορεί και όχι αλλά η συζήτηση γύρω από την ενδεχόμενη μεταγραφή της εκπομπής «Στούντιο 4» συνέπεσε με την άνοδο των ποσοστών της. Χτες έκανε μέσο όρο 9% στο δυναμικό κοινό και ήταν, όπως πάντα, η πιο πετυχημένη εκπομπή της ημέρας.

Η σειρά «Σούπερ Ήρωες» έκανε πρεμιέρα στον ΑΝΤ1 τη Μ. Δευτέρα.

Δεν κέρδισαν (ακόμα) το κοινό οι νέες παραγωγές του ΑΝΤ1

Απογοητευτικές επιδόσεις τόσο για το «Κάτι Ψήνεται» του ΑΝΤ1 (7,8%) όσο και για τους «Σούπερ Ήρωες» με τον Γιάννη Μπέζο με 8,6% στο κοινό 18-54.

Μένοντας στο ίδιο κανάλι, ακούγεται όλο και πιο έντονα ότι η Κατερίνα Καραβάτου ετοιμάζεται να προχωρήσει σε μεγάλες αλλαγές στο πρωινό του Σαββατοκύριακου το φθινόπωρο. Ένα πρόσωπο που αρέσει και στην παρουσιάστρια και στον ΑΝΤ1, εξακολουθεί να είναι πάντως η Ελένη Βουλγαράκη. Δεν είναι άλλωστε τυχαία η δήλωσή της για την εκτίμηση που τρέφει στην Κατερίνα Καραβάτου και πως θα μπορούσε να επιστρέψει τηλεοπτικά σε μια εκπομπή Σαββατοκύριακου ώστε να μπορεί τις καθημερινές να ταξιδεύει στη Λισαβόνα όπου αγωνίζεται ο Φώτης Ιωαννίδης.

Έμπειροι πανελίστες και οι δύο, άντρας και γυναίκα, που βρίσκονται στην ίδια εκπομπή. Αν εκείνος γνώριζε πόσο πολύ τον «στολίζει» εκείνη σε όλους πίσω από την πλάτη του, δεν θα της έλεγε ξανά ούτε καλημέρα…