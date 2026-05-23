Η συζήτηση για την υγεία του Ντόναλντ Τραμπ επιστρέφει με ένταση, μετά τις νέες δηλώσεις ειδικού που συνδέει τις νυχτερινές αναρτήσεις και την αλλοπρόσαλλη δημόσια συμπεριφορά του με πιθανή άνοια ή ακόμη και ψύχωση. Το θέμα δεν είναι καινούργιο: ήδη από τον Ιανουάριο, άλλος γιατρός είχε υποστηρίξει ότι ο Τραμπ ενδέχεται να έχει υποστεί εγκεφαλικό «νωρίτερα μέσα στο 2025».



Η εικόνα του Ντόναλντ Τραμπ, όπως αυτή καταγράφεται μέσα από δημόσιες εμφανίσεις, ομιλίες και αναρτήσεις στα social media, έχει ανοίξει ξανά στις ΗΠΑ τη συζήτηση για το αν ο πρόεδρος είναι απολύτως ικανός να ασκεί τα καθήκοντά του.



Αφορμή αυτή τη φορά είναι οι δηλώσεις του ψυχολόγου Τζον Γκάρτνερ, πρώην καθηγητή στο Johns Hopkins University, ο οποίος, μιλώντας στο podcast του Daily Beast, υποστήριξε ότι ο Τραμπ εμφανίζει σημάδια «ψυχικής ασθένειας» και «γνωστικής επιδείνωσης». Σύμφωνα με τον ίδιο, το μπαράζ μεταμεσονύκτιων αναρτήσεων του Αμερικανού προέδρου, η ένταση, η συχνότητα και το περιεχόμενό τους, μπορεί να παραπέμπουν σε μανία, σε φαινόμενα τύπου «sundowning» που συνδέονται με μορφές άνοιας, ή ακόμη και σε ψυχωτική συμπεριφορά.



Ο Γκάρτνερ δεν εμφανίζεται για πρώτη φορά με τέτοιες εκτιμήσεις. Τον Απρίλιο είχε υποστηρίξει ότι ο Τραμπ εμφανίζει σημάδια μετωποκροταφικής άνοιας ήδη από το 2019, ενώ σε παλαιότερες παρεμβάσεις του είχε κατηγορήσει τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης ότι «κανονικοποίησαν» συμπεριφορές που, κατά την άποψή του, θα έπρεπε να είχαν προκαλέσει μεγαλύτερο προβληματισμό.



Ωστόσο, η συζήτηση δεν περιορίζεται στην άνοια. Πριν από λίγους μήνες, τον Ιανουάριο του 2026, ο Μπρους Ντέιβιντσον, καθηγητής Ιατρικής στο Washington State University, είχε δηλώσει στο podcast The Court of History ότι η εικόνα του Τραμπ είναι, κατά την εκτίμησή του, συμβατή με εγκεφαλικό στην αριστερή πλευρά του εγκεφάλου, το οποίο θα μπορούσε να έχει επηρεάσει τη δεξιά πλευρά του σώματος. Είχε μάλιστα τοποθετήσει χρονικά το πιθανό επεισόδιο «έξι μήνες ή περισσότερο» πριν, δηλαδή μέσα στο 2025.



Ο Ντέιβιντσον επικαλέστηκε αλλαγές στο βάδισμα, δυσκολίες στην ομιλία, επεισόδια υπνηλίας στη διάρκεια της ημέρας και κινήσεις του σώματος που, όπως είπε, του φάνηκαν ασυνήθιστες. Παρόμοιες ανησυχίες είχαν επανέλθει και με αφορμή βίντεο στα οποία ο Τραμπ εμφανιζόταν να κατεβαίνει προσεκτικά σκάλες ή να παρουσιάζει αστάθεια.



Την ίδια ώρα, άλλοι γιατροί και αναλυτές έχουν μιλήσει για ενδείξεις γνωστικής επιδείνωσης. Ο Δρ Βιν Γκούπτα, ιατρικός αναλυτής, είχε αναφερθεί σε πέντε σημάδια που, κατά την άποψή του, προκαλούν ανησυχία: αστάθεια στη συμπεριφορά, δυσκολία ολοκλήρωσης προτάσεων, σύγχυση, μη λογική αλληλουχία σκέψης και δυσκολία εύρεσης λέξεων. Ο ίδιος είχε πει ότι αυτά τα στοιχεία δείχνουν επιδείνωση με την πάροδο του χρόνου.



Η πλευρά Τραμπ απορρίπτει κατηγορηματικά τις ανησυχίες. Ο Λευκός Οίκος έχει επιμείνει ότι ο πρόεδρος βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, ενώ ο γιατρός του, Σον Μπαρμπαμπέλα, είχε αναφέρει σε ιατρικό υπόμνημα τον Απρίλιο του 2025 ότι ο Τραμπ παρουσιάζει «εξαιρετική γνωστική και σωματική υγεία» και είναι πλήρως ικανός να ασκεί τα καθήκοντα του αρχηγού του κράτους και των ενόπλων δυνάμεων.



Το κρίσιμο σημείο, πάντως, είναι ότι καμία από τις δημόσιες εκτιμήσεις ειδικών δεν αποτελεί επίσημη διάγνωση. Χωρίς άμεση ιατρική εξέταση, πλήρη φάκελο και διαγνωστικές εξετάσεις, τέτοιες τοποθετήσεις παραμένουν εκτιμήσεις βασισμένες σε δημόσιο υλικό.



Όμως η πολιτική σημασία της συζήτησης είναι προφανής. Ο Τραμπ πλησιάζει τα 80, χειρίζεται κρίσεις εξωτερικής πολιτικής, στρατιωτικές αποφάσεις και εσωτερικές συγκρούσεις υψηλής έντασης. Έτσι, κάθε νυχτερινή ανάρτηση, κάθε λεκτική αστοχία, κάθε εικόνα κόπωσης ή αστάθειας μετατρέπεται σε αντικείμενο πολιτικής και ιατρικής ερμηνείας.



Και όσο ο Λευκός Οίκος επιμένει στις καθησυχαστικές διαβεβαιώσεις, τόσο οι επικριτές του ζητούν περισσότερη διαφάνεια. Όχι μόνο για την υγεία ενός προσώπου, αλλά για την ικανότητα του ανθρώπου που κρατά στα χέρια του την εξουσία της πιο ισχυρής χώρας στον κόσμο.

