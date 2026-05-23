Η αμερικανική κυβέρνηση καταρτίζει σχεδιασμούς για νέες επιθέσεις στο Ιράν καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ τροποποίησε το πρόγραμμά του και θα παραμείνει στην Ουάσιγκτον το σαββατοκύριακο, ενισχύοντας τη σεναριολογία περί πιθανής επανέναρξης του πολέμου με την Ισλαμική Δημοκρατία.

Σύμφωνα με το Axios και το CBS News, γίνονται προετοιμασίες για πιθανούς νέους βομβαρδισμούς μέσα στο σαββατοκύριακο.

Χθες Παρασκευή το πρωί, ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συνεδρίασε με στενούς συμβούλους του για να συζητηθεί ο πόλεμος με το Ιράν, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Axios ενώ δεν είχε ληφθεί ακόμη οριστική απόφαση ως χθες βράδυ, διευκρίνισε το CBS.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες πως δεν θα μπορέσει να πάει στον γάμο του γιου του κι ότι θα παραμείνει στην Ουάσιγκτον αντί να πάει σε κάποιο από τα γήπεδα γκολφ που του ανήκουν το σαββατοκύριακο, λόγω «κυβερνητικών υποθέσεων».

Οι πληροφορίες αυτές βλέπουν το φως της δημοσιότητας καθώς η αναζήτηση διπλωματικής λύσης συνεχίζεται. Ο επικεφαλής του στρατού του Πακιστάν, χώρας που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη, έφθασε χθες στην ιρανική πρωτεύουσα για συνομιλίες.

Αφότου κηρύχτηκε εύθραυστη κατάπαυση του πυρός την 8η Απριλίου, ο Ντόναλντ Τραμπ εναλλάσσει καυτό και παγωμένο όσον αφορά το ενδεχόμενο επανέναρξης του πολέμου με το Ιράν. Έχει απειλήσει πολλές φορές πως θα διατάξει τον στρατό του να συνεχίσει τη δράση του, χωρίς να δώσει συνέχεια μέχρι τώρα.