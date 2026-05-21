Με τον πόλεμο στο Ιράν να αποδεικνύεται το μεγαλύτερο από τα λάθη του Ντόναλντ Τραμπ στη δεύτερη θητεία του στο Λευκό Οίκο, τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου να κινδυνεύουν να μετατραπούν σε Βατερλώ και τη δημοτικότητά του στο ναδίρ, η συζήτηση για τον διάδοχο του Αμερικανού προέδρου δεν θα μπορούσε να καθυστερήσει άλλο.

Αν και πολιτικοί αναλυτές εκτιμούν, ότι θα πάρει χρόνια ώστε οι ΗΠΑ να αποτινάξουν από πάνω τους τις αρνητικές επιπτώσεις των αποφάσεων Τραμπ, η κούρσα της διαδοχής δείχνει ότι οι Αμερικανοί θα αργήσουν να γλιτώσουν από τους ανθρώπους του.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Τζέι Ντι Βανς και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, είναι οι δύο ισχυροί υποψήφιοι διάδοχοι του Τραμπ, αν και το Politico υποστηρίζει ότι ο Ρούμπιο προηγείται καθώς έχει αποσπάσει την εύνοια της Ευγγελικής εκκλησίας, η οποία έχει συμβάλλει στην εκλογή όχι μόνο τον Τραμπ αλλά και αρκετών Ρεπουμπλικανών προέδρων όπως οι Μπους.

Αν και κανένας από τους δύο δεν έχει εκφράσει ακόμη δημόσια την πρόθεσή του να είναι υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές του 2028, το CNN υποστηρίζει ότι και οι δύο έχουν αλλάξει το τελευταίο διάστημα την στάση τους απέναντι τους δημοσιογράφους ενώ διαμορφώνουν ένα πιο ηγετικό προφίλ.

Βανς Vs Ρούμπιο

Αν και ο Ρούμπιο είχε δηλώσει πέρυσι στο Vanity Fair ότι «αν ο Βανς έθετε υποψηφιότητα το 2028, θα τον υποστήριζε», οι φιλοδοξίες του είναι πολύ ισχυρές για να τον αφήσουν να περιμένει έως το 2032. Αν ωστόσο τηρήσει τη δέσμευσή του θα πρέπει μάλλον να «προσεύχεται» να αποτύχει ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών το 2028 για την προεδρία για να έχει ελπίδες να κερδίσει εκείνος.

Πάντως ο Vance, απόφοιτος της Νομικής του Γέιλ, χτίζει ήδη μια πιο προσεκτική εικόνα ενώ ο Rubio, προβάλλει την ισχυρή ρητορική του αν κα οι δύο εξακολουθούν να στηρίζουν τις αποφάσεις Τραμπ στο Ιράν.

Ο Βανς θέλοντας να προσελκύσει τους ψηφοφόρους του Τραμπ είναι συχνά επικριτικός απέναντι στους φιλελεύθερους που δεν καταδίκασαν τη δολοφονία του φίλου του Τσάρλι Κερκ, κρατά ψηλά την σκληρή αντιμεταναστευτική ατζέντα του Τραμπ ενώ υποστήριξε πρόσφατα μια πορεία ακροδεξιών εθνικιστών ακτιβιστών στο Λονδίνο.

Η εμφάνιση του Ρούμπιο περιορίζεται στην εξωτερική πολιτική έχοντας δηλώσει ότι «η ελπίδα μου για την Αμερική είναι αυτή που ήταν πάντα και ελπίζω να τη μοιραζόμαστε όλοι. Θέλουμε οι ΗΠΑ να συνεχίσουν να είναι το μέρος όπου ο καθένας από οπουδήποτε μπορεί να πετύχει οτιδήποτε. Όπου δεν περιορίζεται από τις συνθήκες γέννησής του, από το χρώμα του δέρματός του, από την εθνικότητά του».

Το CNN σχολιάζει πάντως ότι «τόσο ο Βανς όσο και ο Ρούμπιο δεν μπορούν να ελέγξουν το μέλλον τους. Παρά τις πολιτικές τους ικανότητες, πουλάνε θέσεις που είναι όλο και πιο ασύμβατες με τους περισσότερους Αμερικανούς. Αν κάποιος από τους δύο φτάσει στο στάδιο του προεδρικού ντιμπέιτ, θα κατηγορηθεί από οποιοδήποτε υποψήφιο των Δημοκρατικών έχει απέναντί του, ότι είναι συνένοχος στην πιο διεφθαρμένη, ανίκανη και αυταρχική κυβέρνηση στη σύγχρονη ιστορία των ΗΠΑ».

Άλλωστε και οι δύο, για να καθίσουν δίπλα από το θρόνο του Τραμπ αυτά τα 4 χρόνια, έχουν κάνει συμβιβασμούς που συνοδεύονται από μεγάλη δόση υποκρισίας. Ίσως τελικά, το ερώτημα δεν είναι ποιός από τους δύο είναι πιθανό να κληρονομήσει τη θέση του Τραμπ στον Λευκό Οίκο, αλλά αν αξίζει αυτή η πολιτική κληρονομιά.