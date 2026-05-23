Η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη φαίνεται να πλησιάζουν σε νέα παράταση της εύθραυστης εκεχειρίας για ακόμη 60 ημέρες, σε μια προσπάθεια να αποφευχθεί νέα στρατιωτική ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή και να ανοίξει χώρος για ευρύτερη διαπραγμάτευση γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.



Σύμφωνα με τους Financial Times, οι διαμεσολαβητές θεωρούν ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά σε συμφωνία που θα περιλαμβάνει σταδιακή επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ, περιορισμένη άρση κυρώσεων και σταδιακή αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων. Σε αντάλλαγμα, το Ιράν ενδέχεται να εξετάσει περιορισμούς στο απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου του.



Το Reuters μεταδίδει ότι οι συνομιλίες βασίζονται σε ιρανική πρόταση 14 σημείων, με κεντρικό ρόλο του Πακιστάν στη διαμεσολάβηση. Ο αρχηγός του πακιστανικού στρατού Ασίμ Μουνίρ είχε επαφές στην Τεχεράνη με τον πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν, τον υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί και τον πρόεδρο της Βουλής Μοχάμαντ Μπακέρ Γκαλιμπάφ.

Παρά τα σημάδια προόδου, το χάσμα παραμένει μεγάλο. Η Ουάσιγκτον ζητά εγγυήσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα, ανοιχτή ναυσιπλοΐα στο Ορμούζ και περιορισμό των ιρανικών στρατιωτικών δυνατοτήτων. Η Τεχεράνη, από την πλευρά της, ζητά τερματισμό κυρώσεων, άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού και αναγνώριση των «δικαιωμάτων» της στην περιοχή.



Ο Γκαλιμπάφ δήλωσε ότι το Ιράν δεν πρόκειται να συμβιβαστεί σε ζητήματα που θεωρεί εθνικά δικαιώματα, αμφισβητώντας ταυτόχρονα την αξιοπιστία των ΗΠΑ ως συνομιλητή.



Ιδιαίτερα κρίσιμο είναι το Στενό του Ορμούζ, από όπου διέρχεται σημαντικό μέρος του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου. Ο Guardian αναφέρει ότι το Κατάρ έχει στείλει ομάδα διαμεσολαβητών στην Τεχεράνη, ενώ χώρες του Κόλπου ανησυχούν για ιρανική πρόταση που θα έδινε στην Τεχεράνη αυξημένο έλεγχο στις θαλάσσιες διαδρομές.



Την ίδια ώρα, η στρατιωτική απειλή παραμένει πάνω από το τραπέζι. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει προειδοποιήσει ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να επαναλάβουν επιθέσεις αν η διπλωματία αποτύχει, ενώ η Τεχεράνη απαντά ότι νέα αμερικανική επίθεση θα προκαλέσει ευρύτερη περιφερειακή σύγκρουση.

Το παράθυρο για διπλωματία υπάρχει. Αλλά είναι στενό. Και, όπως παραδέχονται και οι δύο πλευρές, η απόσταση ανάμεσα σε μια συμφωνία και μια νέα ανάφλεξη παραμένει επικίνδυνα μικρή.