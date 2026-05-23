Η Αμερικανίδα βουλευτής Γιασαμίν Ανσάρι δήλωσε ότι η απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ να απαιτεί από όσους αιτούνται μόνιμη άδεια παραμονής να εγκαταλείπουν τις ΗΠΑ προκειμένου να ολοκληρώσουν τη διαδικασία, αυξάνει την αβεβαιότητα για χιλιάδες Ιρανούς που βρίσκονται ήδη αντιμέτωποι με το «πάγωμα» των βίζας.

Σύμφωνα με τη Γιασαμίν Ανσάρι, οι αλλαγές που προτείνονται σημαίνουν ότι Ιρανοί οι οποίοι προσπαθούν να αποκτήσουν Πράσινη Κάρτα ενδέχεται να «αναγκαστούν να φύγουν από τη χώρα και να ολοκληρώσουν τη διαδικασία από το εξωτερικό, παρόλο που δεν υπάρχει αμερικανική πρεσβεία στο Ιράν».

They’ve been lying when they say they support immigration “the right way.” This radical policy will target people here LEGALLY, including people married to Americans and parents of U.S. citizen children.



It will separate families for months or even years, devastate communities,… https://t.co/4X8Ef5W185 — Congresswoman Yassamin Ansari (@RepYassAnsari) May 23, 2026

Η Δημοκρατική βουλευτής ανέφερε σε ανάρτησή της στο X ότι «αυτή τη στιγμή περισσότεροι από 12.000 Ιρανοί υπήκοοι, που βρίσκονται νόμιμα στις ΗΠΑ με φοιτητικές ή εργασιακές βίζες, ζουν ήδη με φόβο εξαιτίας της παύσης επεξεργασίας βίζας από την κυβέρνηση Τραμπ».

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι οι άνθρωποι αυτοί ενδέχεται να επιστραφούν «στα χέρια ενός βίαιου καθεστώτος εν μέσω πολέμου και πολιτικής καταστολής».

Η Γιασαμίν Ανσάρι γνωστοποίησε επίσης ότι έχει καταθέσει νομοσχέδιο στο Κογκρέσο, με το οποίο προτείνει να δοθεί σε «επιλέξιμους Ιρανούς υπηκόους» καθεστώς Προσωρινής Προστασίας (TPS), καθώς και άδεια εργασίας.