Αστυνομικοί στη Φλόριντα των ΗΠΑ εντόπισαν ένα κουτάβι να παλεύει να αναπνεύσει μέσα σε κλειδωμένο αυτοκίνητο, κάτω από θερμοκρασίες που ξεπερνούσαν τους 33 βαθμούς Κελσίου. Το ζώο σώθηκε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, ενώ η ιδιοκτήτριά του συνελήφθη για κακοποίηση ζώου.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 16 Μαΐου σε χώρο στάθμευσης εμπορικού κέντρου στο Lady Lake, έπειτα από κλήση πολίτη στο 911 για κουτάβι που είχε αφεθεί μέσα σε όχημα με ελάχιστα ανοιχτά παράθυρα. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, βρήκαν το μαύρο κουτάβι να λαχανιάζει έντονα και να βρίσκεται σε εμφανή δυσφορία.

"YOU WANT TO SIT IN THAT HOT CAR?": A woman was arrested for animal cruelty after officers rescued a dog left inside a hot car in Lady Lake for at least 40 minutes, according to authorities. pic.twitter.com/UODKjKl0XH — Kitten (@0nlyk1tt3n) May 21, 2026

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να ανοίξουν το αυτοκίνητο και μετέφεραν άμεσα το ζώο σε περιπολικό με κλιματισμό, δίνοντάς του νερό. Σύμφωνα με την αστυνομία, το κουτάβι είχε παραμείνει στο αυτοκίνητο για τουλάχιστον 40 λεπτά.