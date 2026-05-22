Αστυνομικοί στη Φλόριντα των ΗΠΑ εντόπισαν ένα κουτάβι να παλεύει να αναπνεύσει μέσα σε κλειδωμένο αυτοκίνητο, κάτω από θερμοκρασίες που ξεπερνούσαν τους 33 βαθμούς Κελσίου. Το ζώο σώθηκε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, ενώ η ιδιοκτήτριά του συνελήφθη για κακοποίηση ζώου.
Το περιστατικό σημειώθηκε στις 16 Μαΐου σε χώρο στάθμευσης εμπορικού κέντρου στο Lady Lake, έπειτα από κλήση πολίτη στο 911 για κουτάβι που είχε αφεθεί μέσα σε όχημα με ελάχιστα ανοιχτά παράθυρα. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, βρήκαν το μαύρο κουτάβι να λαχανιάζει έντονα και να βρίσκεται σε εμφανή δυσφορία.
Οι αστυνομικοί κατάφεραν να ανοίξουν το αυτοκίνητο και μετέφεραν άμεσα το ζώο σε περιπολικό με κλιματισμό, δίνοντάς του νερό. Σύμφωνα με την αστυνομία, το κουτάβι είχε παραμείνει στο αυτοκίνητο για τουλάχιστον 40 λεπτά.